Лукашенко предложил провести российско-украинские переговоры в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с предложением провести российско-украинские мирные переговоры в Минске. Об этом он заявил на оперативном совещании с военными, передаёт издание БЕЛТА. Он также добавил, что для того, чтобы остановить эскалацию, необходимо будет выполнить российские требования по гарантиям безопасности.

Мы славяне, три славянских народа. Давайте сядем и решим свою судьбу на будущее, навсегда, — сказал Лукашенко.

Лукашенко также назвал условия, которые необходимо выполнить Украине для деэскалации ситуации в регионе.

Россия прописала свои требования для НАТО, и для Америки, и для Украины в том числе. Там два-три вопроса для Украины. Демилитаризация Украины, недопущение вступления в НАТО Украины и прекращение силовых действий против Донецка и Луганска. Возможно, появятся и другие вопросы, — отметил он.

Лукашенко заявил, что военное руководство Украины было предупреждено о возможной российской спецоперации, но не предприняло никаких шагов, передаёт Белта. Он также заявил, что белорусские военные не участвуют в военной операции на Украине.

Ранее представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что задача сил ДНР — выйти на границы Донецкой области и освободить эти территории. Как заявил он ранее, бои идут по всей линии соприкосновения. Ополченцы наносят удары по позициям ВСУ.