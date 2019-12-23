https://static.news.ru/photo/831cf202-2564-11ea-a4da-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко и Валентин Сукало Фото: president.gov.by

Белорусский лидер Александр Лукашенко поручил подготовить законопроект об амнистии по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Как рассказал председатель Верховного суда Белоруссии Валентин Сукало, выполнять это задание судебный орган будет совместно с Министерством внутренних дел. Он уточнил, что по своему объёму будущий документ будет сопоставим с законом об амнистии, принятым к 75-летию освобождения страны, пишет БелТА.

Президент России Владимир Путин пока не принял решения по возможному проведению амнистии к юбилею Победы, писал NEWS.ru.