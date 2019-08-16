https://static.news.ru/photo/ce2195de-c0ef-11e9-8c85-fa163e074e61_660.jpg Фото: 7aktuell.de/Global Look Press

Жительница Новой Зеландии Моника Мэтьюс долгое время мечтала сбросить лишний вес, который в итоге спас ей жизнь при страшном ДТП.

Инцидент произошёл, когда женщина вместе с подругой и её мужем ехали на машине. В их сторону вылетел фургон, от которого водитель попытался уклониться, но не успел. В результате Мэтьюс зажало на заднем сиденье, а ремень безопасности врезался в её тело до самого кишечника и сломал все рёбра.

Позднее лечащий врач сообщил женщине, что её спасла полнота, так как если бы не она ремень прошёл бы в тело гораздо глубже, что привело бы к смерти.

I hated my mum tum’ but it saved my life by acting as a car airbag in horror smash https://t.co/6GLIBh4sWZ pic.twitter.com/5vrlLfevRG — The California Sun (@Thecalifornias3) 16 августа 2019 г.

Ранее News.ru писал о необычном эффекте липосакции. Оказалось, что она помогает запустить дальнейший процесс похудения.