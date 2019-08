Инцидент произошёл, когда женщина вместе с подругой и её мужем ехали на машине. В их сторону вылетел фургон, от которого водитель попытался уклониться, но не успел. В результате Мэтьюс зажало на заднем сиденье, а ремень безопасности врезался в её тело до самого кишечника и сломал все рёбра.

Позднее лечащий врач сообщил женщине, что её спасла полнота, так как если бы не она ремень прошёл бы в тело гораздо глубже, что привело бы к смерти.