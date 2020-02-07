https://static.news.ru/photo/6543745a-49b2-11ea-a9fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Сотрудники одного из зданий британского парламента стали свидетелем того, как в здание забралась лиса.

Британский парламентарий Джулия Лопес написала в Twitter, что животное поднималась по эскалатору, когда её заметил один из сотрудников Вестминстерского офиса.

С 2017 года мы видели некоторые странные вещи в парламенте, но это самое странное! — подчеркнула Лопес.

Животное рыскало по зданию, поднимаясь с одного этажа на другой. Её смогли поймать сотрудники полиции. Они усадили лису в коробку и выпустили на улицу.

Josh/twitter.com

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