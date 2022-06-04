Глава конспирологов QAnon в Канаде объявила себя «королевой мира» В дни, когда британская монархия отмечает 70-летие правления Елизаветы II, у нее объявилась самозваная конкурентка

Фото: wikipedia.org

Романа Дидуло

Королева Елизавета II, чей платиновый юбилей на троне отмечают в эти дни во всех странах, формально признающих власть британской короны, получила своеобразный подарок из Канады, монархом которой она также официально является. Свои права на то, чтобы носить титул «королевы Канады», предъявила некая Романа Дидуло. До сих пор эта дама была известна как лидер канадского отделения зародившегося в США движения QAnon, и в этом качестве она не раз имела неприятности с канадской полицией. Но аппетит приходит во время еды: теперь «королева Романа», как она требует себя называть, предъявляет претензии не только на канадский престол, но и на то, чтобы её считали «королевой всего мира». Её последователи уже развернули агитацию за своего лидера, заспамив почтовые ящики жителей Северной Америки открытками, смысл которых понять без помощи психиатров может быть нелегко. Почему Дидуло не просто очередная городская сумасшедшая, выяснял NEWS.ru.

Королева, ах, королева

Все последние месяцы смуглая женщина в мужском костюме колесила по Канаде, заряжая своей энергетикой сторонников теории заговора, которых в СМИ именуют «самыми опасными идиотами в мире». Теперь же она решила, что в границах второй по площади страны мира ей стало тесно.

Как объявила ее пресс-секретарь, выступая на митинге сторонников QAnon в Квебеке, «королева» накануне созвонилась с президентом США Джо Байденом и официально известила его о том, что отныне он (вместе с Соединенными Штатами и прочими странами мира) включен в состав её империи и обязан исполнять указы «Её Королевского Величества». Что ответили в Белом доме, спикер Романы не сообщила.

Фото: Isabelle Ouvrard via imago-images.de/Global Look Press

Был ли такой разговор на самом деле или это плод больной фантазии сторонников движения QAnon (которое по всем формальным признакам может считаться сектой), доподлинно неизвестно. Однако для «подданных королевы Романы» это не имеет никакого значения: легитимность её притязаний они не поставят под сомнение, даже если Дидуло решит объявить себя императрицей Галактики.

Королева Романа взвалила на себя тяжелую ношу, и теперь наш долг — добиться, чтобы её указы исполнялись. Её Королевское Величество сегодня является единственным заметным лидером на нашей планете, точка, — безапелляционно объявила представитель Дидуло.

В отличие от многих лидеров второстепенных партий или просто психически больных «Наполеонов», которые в борьбе с «мировым заговором элит» ограничиваются постами в соцсетях, Романа Дидуло ведёт свою кампанию с активностью, которой могут позавидовать иные политики-тяжеловесы. С начала этого года она и её приближенные колесят под своим лиловым флагом по Канаде из конца в конец, представляя эти поездки как работу «мобильного правительства», в котором Дидуло считает себя одновременно королевой и первым министром.

Как и реальные политики, она делает остановки во всех населенных пунктах по пути следования, собирая «наказы избирателей» и выпуская на их основании указы местным властям. Судя по машинам, на которых «мобильное правительство» совершает свои вояжи, и по количеству бензина, которое оно за это время сожгло, казна «королевства Романы» дефицита денег не испытывает.

На данный момент Романа Дидуло издала 79 указов, например о переносе столицы Канады из Оттавы в городок Виктория (который в реальности является столицей провинции Британская Колумбия). Выбор на Викторию пал не случайно — там живет сама Дидуло, когда не совершает «королевские турне». Примечательно, что при этом официальным адресом «мобильного правительства» указан анонимный почтовый ящик вообще за пределами Канады — в американском городе Портсмут, штат Нью-Гэмпшир.

Также она подняла брачный возраст в своем виртуальном королевстве до 24 лет и ввела 30-летний тюремный срок для тех, кто усомнится в её королевском достоинстве. Но это еще полбеды.

Весь мир насильно мы построим

Что не позволяет относиться к Дидуло как просто к безобидной городской сумасшедшей, так это ряд ее «указов», которые прямо призывают к актам насилия в отношении тех или иных групп населения.

В частности, Романа призвала очистить Канаду от иммигрантов и беженцев, причем сделала это заявление на митинге своих сторонников на пограничном пункте между Канадой и США, через который и устремляются беженцы в Страну кленового листа.

Фото: Zuma\TASS Мигранты в Канаде

Её призыву аплодировали ультраправые по обе стороны границы, и сторонники Романы готовы исполнять её распоряжения, включая самые дикие, с безотказностью зомбированных биороботов.

Мы обязаны беспрекословно исполнять волю королевы Романы по всей Канаде! Мы должны выбросить подставного Трюдо (канадского премьера. — NEWS.ru) из его офиса и заставить власти исполнять только указы королевы, — призывают её сторонники в соцсетях.

Также Дидуло призвала громить пункты вакцинации от COVID-19 и — ни много ни мало — убивать врачей, которые делают прививки детям.

Фото: Telegram

Я, Романа Дидуло, Королева Канады, сим приказываю Королевским Вооруженным силам: перехватывать и уничтожать любые поставки вакцины от коронавируса и биологическое оружие, ввозимые в Канаду либо находящиеся в распоряжении клиник, аптек и государственных учреждений; расстреливать каждого, кто пытается вакцинировать детей младше 19 лет, — говорится в её «указе» от 27 ноября 2021 года.

Правда, позднее — когда перед «королевой» замаячила перспектива сменить корону на тюремную робу за подстрекательство к убийствам — она это своё «распоряжение» отозвала.

В тот раз бунтарка отделалась не тюремным сроком, а принудительным 48-часовым освидетельствованием у психиатра, к которому её доставили в наручниках с подозрением на острый психоз.

Но подобные призывы говорят о том, что самозваная «королева Канады» видит прямое насилие как совершенно приемлемый метод борьбы с «заговором элит против народа». В этом конспирологи сходятся с правыми радикалами, куклуксклановцами и прочими экстремистами и террористами.

Милостыня для королевы

Это приводит к постоянным конфликтам между верноподданными Романы и канадским Уголовным кодексом. Даже самые миролюбивые из них превращаются в изгоев общества. Они перестают платить квартплату управляющим компаниям или налоги в казну государства, которому канадский лидер QAnon отказывает в легитимности.

Призывы к off-grid (то есть к отсоединению домовладений от электрических и прочих коммуникаций) в Канаде не так уж редки и, учитывая малонаселенность огромной по территории страны, достаточно легки для осуществления. Дидуло видит в таких действиях возможность экономического подрыва энергогенерирующих, мусороутилизирующих, водоснабженческих и прочих компаний из сферы ЖКХ.

В её картине мира такие службы являются исполнителями воли теневого правительства, порабощающего население обязательными выплатами за коммунальные услуги, которыми домовладение, особенно в сельской местности, в состоянии обеспечить себя самостоятельно. К слову, канадское законодательство прямо не запрещает переход домовладений на коммунальное самообеспечение. Однако каждый такой случай обычно становится предметом судебной тяжбы между домовладельцем и муниципальными властями, которые совсем не рады тому, что их налоговую базу таким образом подрывают. Подданные Романы быстро оказываются в долговой яме перед поставщиками коммунальных услуг (а заодно без самих этих услуг, так как компании отключают снабжение должников).

Эти люди теперь бьют челом той, по чьей указке они выбросили самих себя на обочину жизни, требуя, чтобы Дидуло «применила власть» и заставила коммунальщиков возобновить водо- и энергоснабжение их домов.

Одна женщина приложила к своей челобитной платежку с долгом на сумму 47 тысяч канадских долларов и с просьбой оплатить её долги из «королевской казны».

Эти прохвосты из снабжающей компании игнорируют все распоряжения Вашего Величества. Потребуйте у них прекратить меня преследовать или, в крайнем случае, заплатите им за меня, — просит канадка.

Впрочем, Романа не сильно обеднеет, если будет покрывать расходы своих «подданных»: один лишь минивэн, на котором она объезжает свои владения, стоит $65 тысяч. Не говоря уже о сопровождающем ее в пути кортеже мобильных домиков-трейлеров.

Фото: unsplash.com

Деньги на эскорт и прочие расходы Дидуло получает от добровольных взносов своих сторонников (принцип финансирования QAnon Canada ничем не отличается от схемы финансирования любой церкви или секты).

Если, как подсчитывают в самом QAnon, в его канадском отделении числится 73 тысячи человек, то даже один доллар пожертвований в месяц с каждого позволяет его лидерам кататься по Канаде как сыр в масле. Членские взносы в QAnon не являются чем-то обязательным, однако подтверждают лояльность «налогоплательщиков» в их собственных глазах. Соцсети (в первую очередь полюбившаяся каноновцам и, по некоторым данным, администрируемая из России площадка 8chun/8kun) пестрят фотографиями сектантов с чеками в руках: самый крупный разовый взнос на сегодня составил $3500 (во всяком случае, от пожелавших об этом открыто сообщить).

Я бы пожертвовал еще больше, но уже полгода сижу без работы, — самоотверженно сообщает вноситель этой суммы (равной, кстати, месячной аренде двухкомнатной квартиры где-нибудь в Торонто.

Не исключено, что казна «королевы Романы» пополняется в существенной части из денег, сэкономленных её последователями на платежах за коммунальные услуги.

Лавинообразный рост количества таких петиций ставит «королеву» в опасное положение, поскольку её бездействие либо видится как презрение «монарха» к чаяниям своих «подданных», либо, что еще хуже, начинает пробуждать в них сомнения во всемогуществе своего кумира. А там уже всего шаг и до дворцового переворота. Ведь между участниками культа в разных странах уже пробежала кошка, когда они рассорились из-за того, поддерживать ли или осуждать российскую спецоперацию на Украине.

Почтовые войска Её Величества

Те сторонники QAnon, которые не могут или жадничают поддерживать «королевство» материально, записываются в диванные (или в данном случае почтовые) войска «Её Величества Романы». Они тысячами рассылают открытки от имени людей, называющих себя «жертвами или свидетелями заговоров теневого правительства».

Отправители открыток утверждают, что они находились в башнях-близнецах в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года либо присутствовали во время серийных терактов в Лондоне 7 июля 2005 года, или даже (новомодный тренд) являются беженцами с Украины.

Менее изобретательные просто сообщают, что переболели коронавирусом, который, в чем они не сомневаются, тоже является следствием заговора мирового закулисья.

На лицевой стороне этих открыток напечатаны портреты таких непохожих друг на друга знаменитостей, как Дональд Трамп, Марк Цукерберг, Барак Обама, Мел Гибсон, Илон Маск. Мол, всех объединяет то, что все они являются членами «теневого правительства», которому героически противостоит «мобильное правительство» Романы Дидуло.

Все открытки в качестве адреса отправителя содержат упомянутый выше почтовый ящик в Портсмуте или вообще QR-код, ведущий на веб-страницу движения.

Хотя почтовый спам (коммерческого или политического содержания) является в современном мире совершенно обычным явлением, наблюдателей заинтересовало, что суммарная стоимость рассылки открыток сторонниками QAnon может достигать почти миллиона долларов (отправка простой открытки в США стоит $0,40–1,30).

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Это позволяет заподозрить наличие крупного спонсора, готового потратить семизначную сумму ради кампании, не ставящей никакой конкретной цели. Ну, или число отправителей само по себе составляет шестизначную цифру (что в принципе подтверждает декларируемое самим движением число последователей).

Самое удивительное, что эта почтовая кампания показалась подозрительной и некоторым участникам QAnon (очевидно, лично не принимавшим участия в рассылке). Конспирологи остались верны себе, предположив, что ЦРУ собирает личные данные адресатов, прикрываясь их же движением.

Кажущаяся психическая неадекватность Романы Дидуло и её последователей, на самом деле, вполне закономерна для общества, которое находится на этапе перехода от старой обветшалой идеологии к какой-то новой и неизведанной, сказал NEWS.ru американист Михаил Синельников-Оришак.

Весь мир, не исключая, разумеется, Северную Америку, уже не одно десятилетие находится в состоянии, когда старые институты и подходы более не работают, а новые пока еще только формируются. В этом зазоре между прежней реальностью и «новой нормальностью» как раз очень комфортно чувствуют себя всевозможные движения, секты, «карманные» церкви, пророки и так далее. И никто заранее не знает, какое из этих движений останется в истории как мимолетная пена, а какое окажется в фундаменте новой реальности. Ведь и христианство начиналось как маленькая иудаистская секта, и понадобились столетия, чтобы оно утвердилось в качестве мировой религии. Поэтому над эксцессами QAnon можно, конечно, иронизировать, но кто окажется в итоге прав — рассудит только время. Михаил Синельников-Оришак руководитель консалтинговой группы «Стратегия настоящего», американист

Напомним, распространение идеологии QAnon восходит к циклу публикаций 2017 года на вышеупомянутой интернет-площадке 8chan. В них анонимный автор под ником Q сообщал, что якобы входит в окружение президента Трампа и обладает высшим уровнем доступа к государственной тайне. Через пару лет только профильные группы в соцсетях охватывали миллионы пользователей. Как минимум 45 видных американских политиков — в том числе конгрессмены — публично поддерживают QAnon.