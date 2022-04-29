Лидер АДГ назвал деструктивной мерой заморозку российской валюты

Член комитета бундестага по международной политике, лидер партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла назвал деструктивной мерой замораживание российской иностранной валюты. По его словам, которые приводит РИА Новости, именно это вынудило Россию взимать плату за газ в рублях, и решить проблему можно за счёт возобновления экономических связей двух стран.

Замораживание российской иностранной валюты является деструктивной мерой, направленной на нанесение ущерба российской экономике и торговым отношениям в Европе, — сказал Крупалла.

Ранее глава немецкой нефтегазовой компании Wintershall Dea Марио Мерен заявил, что с началом действий на Украине Россия «пересекла красную черту» в партнёрских отношениях с европейскими компаниями. и вести дела по-прежнему с ней уже невозможно. По его словам, действия Москвы на Украине стали поворотным пунктом в мировой и европейской геополитике, означая конец эры долгого и интенсивного экономического сотрудничества Германии и России.

Британское издание Rai Al Youm также заявило, что заморозка активов России может иметь плачевные последствия в глобальном смысле. Это нарушает доверие к мировой финансовой системе в целом и к США, которые могут вдруг заморозить активы любой страны. Сегодня, отмечает издание, весь мир чувствует на себе влияние антироссийских санкций, так как они препятствуют импорту и экспорту, а многие товары стали недоступны из-за введённых ограничений или безумных цен.