Леваки и романтики: международные наблюдатели на референдумах показали себя Они увидели встающую над Донбассом зарю нового мира

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Международный наблюдатель Тсакани Гуднеш Шивити на избирательном участке

В то время как референдумы о присоединении к России, прошедшие в ЛНР, ДНР, Запорожье и Херсонской области, отказались признавать в большинстве стран мира и в ООН, неожиданным стало известие, что на референдумах присутствовало множество иностранных наблюдателей. В среду они собрались в Москве, чтобы поделиться впечатлениями.

Меня восхищает происходящее там! Это и есть настоящая демократия! Именно за это боролся наш черный народ! — женщина-банту в яркой майке почти кричит с трибуны и поднимает руку со сжатым кулаком в приветствии Rot Front.

Дело происходит 28 сентября в Общественной палате России на мероприятии с длинным названием «Брифинг международных наблюдателей по результатам мониторинга референдумов в Донецкой, Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях по вхождению в состав РФ». В ОП приехали несколько десятков наблюдателей, в основном из Латинской Америки и Африки, но есть также европейцы из Франции, Италии, Словакии и даже представитель Мьянмы. Многие из приехавших говорят по-русски.

Я учила русский пятьдесят два года назад и теперь говорю на нем, находясь в центре исторических перемен, — выступает веселая женщина из Венесуэлы. — Мы ждем признания итогов референдумов. Виват!

Впечатление, что находишься на съезде Коминтерна. Разног цвета кожи веселые люди, одушевленные и ждущие мировой революции, окончания диктата США, свободы и справедливости во всем мире, поминающие в своих выступлениях Ленина. Большинство напоминает комсомольских работников. Вот, например, выступает сирийка:

Я из Сирии, пострадавшей от Запада. Запад хочет всех разделить, он несет горе и насилие. А мы хотим быть вместе, все люди доброй воли, жаждущие свободы!

Фото: Константин Волков/NEWS.ru Международный наблюдатель

В президиуме за длинным столом сидят главные гости. Индийская женщина в сари — это Пурнима Ананд, президент Международного форума БРИКС. Рядом мужчина в кепке с красной звездой — колумбийский журналист Уильям Парра, раньше работавший с RT. Следом человек в инвалидной коляске, дипломат и основатель Международной дипломатической обсерватории Вито Граттани. Между ними глава подкомитета Молодежной лиги правящего в ЮАР Африканского национального конгресса Кулекани Мондли Скосана. Свою речь он начал, как положено, с апартеида и Нельсона Манделы, а затем перешел к комплиментам в адрес референдумов.

Мы много где были, много чего видели. Процесс голосования был прост. Мы могли поговорить со всеми. Поздравляем Россию с выполнением исторического шага! Мы боремся за свободу везде в мире.

Пурнима Ананад пообещала: «Мы прибыли сюда в историческое время, время перемен! Мы вернемся в свои страны и будем писать правду». А Уильям Парр заявил:

На референдумах было свободное волеизъявление, я не видел никого там с оружием. Вот у нас в Колумбии в начале 2000-х были выборы президента, я даже имени его называть не хочу (видимо, речь об Альваро Урибе Велесе. — NEWS.ru), так там было совсем по-другому.

Можно предполагать, что международные наблюдатели видели не всё. Наверняка не все голосовавшие, с кем они могли поговорить, желали делиться с иностранцами всеми своими мыслями. Но эти леваки, выросшие на Ленине и идее о равенстве и братстве, верят, что сейчас и происходит исторический поворот.

Мне во Франции не разрешают любить Россию! Но теперь я вижу, что пришел конец однополярному миру! Пришел конец НАТО! Это и есть демократия, это и есть геополитика! — почти кричал, выступая, французский наблюдатель.

Фото: Константин Волков/NEWS.ru Международный наблюдатель на референдуме

Наблюдатели вообще, как и все левые, мыслят глобально. Это заметно и по их речи: сплошные геополитические сдвиги и разломы, счастье всего человечества, конец колониализма (на это особо упирали представители из Африки) и при этом ничего приземленного, лишь «заря нового мира встает над Донбассом».

Испанский переводчик Энрике показал мохнатую белую папаху — подарок покойного главы ДНР Александра Захарченко и тоже сказал про водораздел и новый мир. А один из представителей Африки отметил: