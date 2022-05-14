Кузнецова призвала власти Херсона сосредоточиться на социальных задачах Вице-спикер ГД Кузнецова призвала власти Херсона сосредоточиться на социальных задачах

Фото Kremlin Pool/Global Look Press

Администрация Херсонской области должна сосредоточить своё внимание на социальных вопросах. В первую очередь следует уделить внимание семьям с детьми и пожилым гражданам. Об этом заявила вице-спикер Госдумы РФ Анна Кузнецова в беседе с главой военно-гражданской администрации региона Владимиром Сальдо во время своего визита в Херсон. Её слова приводит РИА Новости.

Сейчас мне бы хотелось сделать акцент на задачах социальных. Потому что человек, безусловно, обращает внимание на политические процессы, но когда это касается конкретно семьи, конкретного ребенка или конкретной жизненной ситуации, вот здесь мы должны быть рядом. Нужно, чтобы было понятно, что мы рядом и услышим каждую задачу <...>. Необходимо найти ответы в ближайшее время, — сказала Кузнецова.

Вице-спикер Госдумы также напомнила, что важно в целом выстроить систему в социальном направлении и назначить ответственных за выполнение задач по направлению социальной защиты.

В России сейчас идет наращивание выплат, пособий — это значит вопросы гражданства, вопросы, связанные с оформлением документов и положенных форм поддержки разного плана. Это система здравоохранения. Мы готовы оказать всевозможную помощь в этом направлении, — сказала она.

Сальдо поблагодарил Кузнецову за внимание и содействие. Он сообщил что «конкретные дела» осуществляются «уже сейчас», они помогают людям понять, что «они не остались одни».

Ранее замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о намерении местной администрации обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой о включении в состав РФ после завершения всех интеграционных процессов. Он пояснил, что этот вопрос будет обсуждаться после того, как регион выстроит структуру власти, а также восстановит экономику и жизнедеятельность Херсонщины с учётом российского законодательства.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов на это заявил, что Конституция РФ не запрещает принятие в состав России нового субъекта, который находится в составе другого государства. По его словам, для этого необходимо составить международный договор и внести его на ратификацию в Госдуму.