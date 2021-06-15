Кулеба предупредил о сложных временах для украинской ГТС

https://static.news.ru/photo/61871080-ce3e-11eb-a232-96000091f725_660.jpg Фото: Daniel Reinhardt/dpa/Global Look Press

Украинская газотранспортная система в ближайшие несколько лет переживёт сложные времена. Об этом в интервью венгерскому изданию Ceenergy News заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Конечно, потеря доходов от транзита была бы болезненной для нашего бюджета, но потеря важнейшего инфраструктурного актива, от которого зависит транзит российского газа в Европу, гораздо опаснее, — подчеркнул дипломат.

Он добавил, что Киев вкладывает огромные силы в превращение Центральной Европы в «оплот европейской энергетической безопасности».

Кулеба также обвинил Москву в том, что она якобы в течение многих лет старалась дискредитировать Украину как «надёжного партнёра» по транзиту газа, сейчас же намерена «обойти» её с помощью «Северного потока — 2».

Мы понимаем стремление европейских государств диверсифицировать свои поставки газа. В то же время мы считаем полезным поддерживать транзит газа через Украину, получая часть импорта, скажем, по «Турецкому потоку», — отметил чиновник.

Ранее стало известно, что Киев не смог противостоять строительству газопровода «Северный поток — 2» из-за властей страны. Об этом заявил бывший министр экономики Украины Виктор Суслов. По его словам, власти оказались неспособны грамотно выстроить политику по сохранению транзита.