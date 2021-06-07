Провал борьбы против «Северного потока — 2» объяснили на Украине

https://static.news.ru/photo/f86bb64c-c739-11eb-a4f4-96000091f725_660.jpg Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что Киев не смог противостоять строительству газопровода «Северный поток — 2» из-за властей страны. Они оказались неспособны грамотно выстроить политику по сохранению транзита, отметил он в эфире телеканала «Первый независимый».

Суслов напомнил , что в строительстве проекта задействованы деньги и европейских компаний.

Германия, естественно, заинтересована в достройке «Северного потока — 2», тем более что это превращает её в хаб, центр распределения газа в Европе, и все эти функции, по сути, отнимаются у Украины, — пояснил экс-чиновник.

По его мнению, претензии некоторых украинских министров к европейцам неправомерны.

Каждый в этом мире, особенно в международных отношениях, борется исключительно за свои интересы, — уточнил Суслов.

Он считает, что киевские власти надеялись на США и отделывались заявлениями общего плана.

Рассказывал [президент Владимир] Зеленский, что Германии этот газопровод не выгоден, а Германия слушала, слушала, да и обеспечила все необходимые условия для его достройки. Потому что Германия теперь будет получать значительную часть доходов от транзита газа, те деньги, которые раньше получала Украина, — подчеркнул экс-министр.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский назвал газопровод «Северный поток — 2» «оружием» в руках России. Так проект воспринимают в Киеве, отметил украинский президент. Комментируя отказ Белого дома от введения санкций против компании — оператора газопровода, он назвал «неожиданным», что «пули» для такого оружия может поставлять Вашингтон.