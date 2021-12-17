Кулеба попросил Запад анонсировать шаги против РФ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Запад должен анонсировать антироссийские шаги. Меры, запланированные в случае гипотетического военного конфликта Москвы и Киева, должны быть заранее известны, отметил он в беседе с Washington Post.

Западные официальные лица должны анонсировать, какие шаги они предпримут, если Россия начнёт крупное военное наступление на Украину, — сказал Кулеба.

По мнению дипломата, отсутствие подробностей об ответе Вашингтона, Лондона и Брюсселя может заставить Москву усомниться в серьёзности намерений Запада.

Они подумают, что мы занимаемся пустой болтовней, — подчеркнул Кулеба.

Ранее стало известно, что Дмитрий Кулеба порадовался возможному отключению России от SWIFT. Политик не скрывал своих эмоций и назвал угрозу «грандиозным решением». Он отметил, что вариант отключения России от международной банковской системы обсуждался в ходе неофициальных бесед с западными политиками, но такие санкции возможны только в качестве крайних мер.