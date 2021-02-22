Кулеба осудил ЕС за подготовку санкций против России по делу Навального

https://static.news.ru/photo/404308a8-7528-11eb-b97f-96000091f725_660.jpg Дмитрий Кулеба Фото: Dmytro Kuleba/facebook.com

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба упрекнул Европейский союз в том, что он готовит новые антироссийские санкции за нарушения прав человека из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, но при этом не вводит ограничений за нарушения в Крыму.

Для наших европейских партнёров кейс Навального и последних репрессий в РФ важнее, чем повторение постоянных репрессий против крымских татар в Крыму. Удивляюсь, почему механизм применения санкций ЕС в ответ на системные нарушения прав человека впервые применяется не относительно репрессий в Крыму, а в контексте протестов в самой России, — сказал глава внешнеполитического ведомства в эфире телеканала «Прямой».

Он добавил, что Украина неоднократно обращалась в ЕС с просьбой задействовать данный механизм, «чтобы защитить крымских татар и всех, кто подвергается системным репрессиям в Крыму».

Ранее стало известно, что министры иностранных дел стран Евросоюза принципиально согласовали расширение персональных санкций в отношении России. Впрочем, конкретных фигурантов такого ограничительного списка пока не обсуждали. Главы внешнеполитических ведомств стран проговорили механизмы внешнего давления на РФ на встрече в Брюсселе. Поводом для ухудшения отношений с Россией стала ситуация с оппозиционером Алексеем Навальным.

В числе предложенных лиц для внесения в список, по некоторым данным, могут фигурировать председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, глава Росгвардии Виктор Золотов, генеральный прокурор Игорь Краснов и глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников.

Европейский союз готовится в марте ввести новые санкции против российских властей из-за судебного процесса по делу «Ив Роше», в результате которого оппозиционеру Алексею Навальному был заменён условный срок наказания на реальный. ЕС грозит заморозить банковские счета ряда физических лиц и запретить им въезд в Евросоюз, писал NEWS.ru.