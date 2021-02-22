Стали известны возможные фигуранты нового санкционного списка против России

https://static.news.ru/photo/1e53d294-7515-11eb-b3e8-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министры иностранных дел стран Евросоюза принципиально согласовали расширение персональных санкций в отношении России. Впрочем, конкретных фигурантов такого ограничительного списка пока не обсуждали.

Главы внешнеполитических ведомств стран проговорили механизмы внешнего давления на РФ на встрече в Брюсселе. Поводом для ухудшения отношений с Россией стала ситуация с оппозиционером Алексеем Навальным.

В числе предложенных лиц для внесения в список, по некоторым данным, могут фигурировать председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, глава Росгвардии Виктор Золотов, генеральный прокурор Игорь Краснов и глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников, передаёт РИА Новости.

Процесс подготовки санкций носит конфиденциальный характер.

Ранее ходатайство адвокатов осуждённого опального политика освободить его по требованию Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) отклонил Московский городской суд. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что это требует ответных мер от Евросоюза. По его мнению, Россия придерживается курса на конфронтацию.

Россия, в свою очередь, расценила требование ЕСПЧ как грубое вмешательство в работу суверенной судебной системы.

Европейский союз готовится в марте ввести новые санкции против российских властей из-за судебного процесса по «делу Ив Роше», в результате которого оппозиционеру Алексею Навальному был заменён условный срок наказания на реальный. ЕС грозит заморозить банковские счета ряда физических лиц и запретить им въезд в Евросоюз.

Ранее, как писал NEWS.ru, Боррель заявил, что российские суды продолжают игнорировать решение ЕСПЧ по делу Навального.