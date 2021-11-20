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Кулеба обвинил президента Болгарии в подыгрывании российской пропаганде

20:06, 20 ноября 2021
Кулеба обвинил президента Болгарии в подыгрывании российской пропаганде Дмитрий Кулеба Фото: John Macdougall/Global Look Press
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Своими опрометчивыми заявлениями о принадлежности Крыма России президент Болгарии Румен Радев подыграл российской пропаганде. Он также нанёс удар по дружеским украинско-болгарским отношениям, заявил на странице в Twitter глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. 

Я расскажу Румену Радеву, что такое драма: это если бы Россия напала на Болгарию, отхватила кусок территории и убила тысячи людей. Своими опрометчивыми изречениями он нанёс удар дружеским украинско-болгарским отношениям, подставил Болгарию под критику ЕС и подыграл российской пропаганде, — написал он. 

Ранее Радев заявил, что на данный момент Крым является российским. По его словам, тут «нет никакой драмы, проблема абсолютно ясна». В то же время политик назвал присоединение полуострова к РФ аннексией и нарушением международного права. 

Ранее МИД Украины вызвал посла Болгарии в Киеве из-за слов главы государства о принадлежности Крыма. В украинском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что слова Радева резко диссонируют с официальной позицией Софии в поддержку украинского суверенитета и территориальной целостности. В свою очередь посол Болгарии в Киеве заверил украинскую сторону в неизменной позиции Болгарии по поддержке территориальной целостности Украины.

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