Наёмники из других стран становятся главными разносчиками коронавируса нового типа в Ливии. К такому выводу склоняются обе стороны вооружённого конфликта в бывшей Джамахирии, правда, обвиняя в эпидемиологической ситуации друг друга. После того как правительство национального согласия (ПНС) в Триполи указало на опасность «солдат удачи», воюющих на стороне Ливийской национальной армии (ЛНА), с примерно такими же претензиями выступил восточно-ливийский парламент.

Враждующие стороны в Ливии продолжают винить в распространении коронавируса нового типа друг друга, но не собираются отказываться от услуг наёмников. Саудовское издание Asharq Al-Awsat приводит заявление депутата восточно-ливийского парламента Мухаммеда Амера аль-Аббани, который заявил, что ПНС будет нести ответственность за возможное распространение болезни, потому что кабинет министров в Триполи привлекает в страну неконтролируемых сирийских наёмников для борьбы.

Нельзя забывать, что группы наёмников, которых привозят в страну, работают здесь из-за плохих жилищных условий у себя на родине и могут переносить коронавирус, — сказал законодатель. — Более опасно то, что они перемещаются и смешиваются с гражданскими лицами.

Тему коронавируса в Ливии поднял и официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари, который указал на предполагаемые случаи заражения бойцов, которые прибыли в бывшую Джамахирию при помощи Турции и в настоящее время содержатся в международном аэропорту Митига. По словам военачальника, его источники в этой воздушной гавани подтвердили, что примерно 20 сирийских наёмников были остановлены при транзите из-за подозрений в заражении.

Stringer/dpa/Global Look Press

Само ПНС не признаёт своей вины и утверждает, что негативно влияет на ситуацию участие сирийцев на стороне ЛНА. Это, по мнению Триполи, может вызвать катастрофу с точки зрения распространения COVID-19.

В Триполи обращают внимание на перелёты, которые активно совершает сирийская Cham Wings. Эта авиакомпания, связанная с некогда богатейшим в Сирии бизнесменом Рами Махлуфом, перебрасывает бойцов в бывшую Джамахирию, чтобы те могли возместить потери ЛНА и увеличить её военные шансы. Они, по мнению сторонников ПНС, угрожают обстановке из-за регулярных контактов с военными советниками иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) и с эмиссарами группировки «Хезболла», которая считается креатурой КСИР.

В ООН тем временем предупреждают , что Ливия подвергается высокому риску распространения COVID-19, учитывая её уровень незащищённости, политическую раздробленность, слабую систему здравоохранения и большое количество мигрантов, беженцев и внутренне перемещённых лиц. Североафриканская страна уже девятый год переживает вооружённый конфликт. Ливийская система здравоохранения перегружена и не обладает достаточными ресурсами для того, чтобы реагировать на пандемию. Власти на западе и востоке страны уже ввели комендантский час в дополнение к другим превентивным мерам, ограничивающим передвижение между муниципалитетами и регионами. Пятничные молитвы и собрания в мечетях были приостановлены до дальнейшего уведомления, как и все основные собрания. Однако этого мало.

Hamza Turkia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вряд ли стоит ожидать, что боевые действия прекратятся на фоне эпидемиологической угрозы. ЛНА Халифы Хафтара заявила, что придерживается предложенного ООН перемирия, однако будет отвечать на нападения действующих от лица Триполи сил. Советник по СМИ спикера восточно-ливийского парламента (палаты представителей) Фатхи аль-Марими сообщил, что «главари окопавшихся в Триполи террористических формирований отказываются внимать этим призывам и продолжают атаковать силы армии» и «не придерживаются никаких законов и не уважают международные институты».

Иными словами, в любой значительной эскалации «на земле» стороны конфликта будут винить исключительно друг друга и спекулировать на теме нарушения карантинных мер. Это не обещает ничего хорошего военной ситуации.