Коронавирус обнаружили у главы МВД Молдавии

https://static.news.ru/photo/22e3ca16-8c7d-11ea-909d-fa163e074e61_660.jpg Павел Войку Фото: Pavel Voicu - Ministru al Afacerilor Interne/facebook.com

Министр внутренних дел Молдавии Павел Войку заразился коронавирусом. Анализы подтвердили у него COVID-19. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Мне не потребовалась госпитализация, и в настоящий момент я нахожусь дома в самоизоляции, — пояснил министр.

Глава молдавского ведомства подчеркнул, что заболевание у него протекает в лёгкой форме. Он чувствует себя удовлетворительно.

Ранее премьер-министр Молдавии Ион Кику рассказал о мерах против распространения коронавируса. Власти страны приняли решение о закрытии двух сёл на карантин. Доступ будет ограничен в населённые пункты Гагаузской автономии. Речь идёт о сёлах Етулия и Чишмикиой района Вулканешты. Кроме того, карантин уже действует в городах Глодяны, Штефан-Водэ и Сороки, а также в сёлах Талмаза и Карахасань, писал NEWS.ru.