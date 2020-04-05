Коронавирус обнаружили у 13 вернувшихся из РФ граждан Китая

https://static.news.ru/photo/d798ae64-7700-11ea-84ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти китайской провинции Хэйлунцзян выявили у 13 вернувшихся из России граждан Китая коронавирус. Они вылетели из Москвы во Владивосток 1 апреля и затем пересекли российско-китайскую границу.

Как сообщает Центральное телевидение КНР, все они прилетели во Владивосток рейсами «Аэрофлота». После прибытия в провинцию Суйфэньхэ их направили на обязательный двухнедельный карантин.

Среди заболевших коронавирусом семь мужчин и шесть женщин, их средний возраст — 42 года.

Как ранее писал NEWS.ru, подтверждено инфицирование COVID-19 у двоих жителей Камчатского края, выезжавших из региона, но не покидавших пределы России. Оба заболевших и контактировавшие с ними люди госпитализированы и находятся в отдельных боксах.