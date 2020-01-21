https://static.news.ru/photo/3fb6f004-3c15-11ea-8074-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joel Lerner/Global Look Press

Американские СМИ уличили компанию Boeing в сокрытии проблем, которые стали причинами катастрофы в 2009 году. Тогда самолёт Boeing 737 MAX авиакомпании Turkish Airlines при заходе на посадку внезапно потерял высоту и упал в 1,5 километрах от аэропорта Схипхол. На борту находились 135 человек, девять из них погибли.

По словам авиационного эксперта Сидни Деккера, к расследованию катастрофы отнеслись несерьёзно. Специалист занимался поисками причин трагедии. Деккер изложил в своей работе, что неполадки заключаются в конструкции авиалайнера. Однако компания Boeing не стала публиковать выводы авиационного эксперта.

Эксплуатацию Boeing 737 MAX приостановили после катастроф в октябре 2018 года в Индонезии и в марте 2019 года в Эфиопии с участием указанной модели воздушного судна. В сумме в этих авариях погибли 346 человек. Эксперт отмечает, что во всех трёх случаях происходил отказ оборудования. Пилоты не знали, что делать в сложившихся ситуациях.

В компании схожесть между катастрофами отказались признавать. Несмотря на это, в Национальной комиссии по транспортной безопасности США отметили, что инциденты похожи, однако заявили о наличии множества дополнительных факторов, которые нельзя было не учесть, передаёт The New York Times.

Как писал NEWS.ru, в декабре 2019 года компания отказалась от дальнейшего производства лайнеров 737 MAX, которые в 2018 году начали регулярно попадать в катастрофы. Эксперты прямо связали инциденты с неисправным ПО этой модели.