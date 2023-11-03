Комитет ГА ООН принял резолюцию РФ по борьбе с героизацией нацизма

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Профильный Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН принял резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма, передает ТАСС. За документ голосовали 112 стран, против были 50, в их числе Украина, США, Великобритания, Германия, Канада. Воздержались 14 государств.

Согласно резолюции, которая включает 74 пункта, странам рекомендуется принять конкретные шаги, «с тем чтобы предотвратить пересмотр истории и итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время Второй мировой войны».

В документе также подчеркивается, что ГА ООН «безоговорочно осуждает» любое отрицание или попытку отрицания Холокоста, а также все проявления религиозной нетерпимости, подстрекательства, преследования или насилия в отношении отдельных лиц или общин по признаку этнического происхождения или религиозных убеждений.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что украинцы имеют право на героизацию националиста Степана Бандеры, который во время Второй мировой войны сотрудничал с нацистской Германией. По ее мнению, украинцы делают то, что должны делать, и назвала правильным то, что Рим пытается им помочь.