Комбриг ВСУ Ярошевич объявлен в розыск за обстрел вокзала в Краматорске

Части ракеты «Точка-У». Краматорск. Украина / Фото Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Басманный суд Москвы заочно арестовал командира 19-й отдельной бригады бригады ВСУ Фёдора Ярошевича, который, как считает следствие, причастен к удару «Точкой-У» по железнодорожному вокзалу в начала апреля этого года в Краматорске, передаёт «Интерфакс». В суде добавили, что подозреваемый объявлен в международный розыск.

Ярошевичу заочно предъявлено обвинение в применении запрещённых средств и методов ведения войны.

Постановлением суда в отношении Ярошевича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его экстрадиции на территорию России либо с момента задержания на территории России, — говорится в сообщении.

8 апреля в штабе территориальной обороны ДНР заявили, что украинские военнослужащие ударили «Точкой-У» по железнодорожному вокзалу Краматорска, где проходила эвакуация местного населения. В штабе подчеркнули, что этот ракетный комплекс не состоит на вооружении России, Донецкой и Луганской народных республик, а активно используется ВСУ. В результате погибли 50 человек, в том числе пятеро детей, ещё около 90 человек получили ранения.