Командование ВВС США обвинило российских пилотов в непрофессионализме

https://static.news.ru/photo/37267474-ea60-11ea-8a5e-fa163e074e61_660.jpg Бомбардировщик B-52H Фото: Christopher Ruano/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пилоты двух российских истребителей Су-27 при перехвате американского бомбардировщика В-52 над Чёрным морем действовали «небезопасно и непрофессионально». Такое заявление выпустило командование ВВС США в Европе и Африке.

По мнению американских военных, 28 августа российские пилоты несколько раз пересекали траекторию полёта бомбардировщика на расстоянии около 30 метров от носовой части B-52 на одной с ним высоте, при этом используя форсаж. Такие манёвры создавали турбулентность, что мешало B-52 менять курс.

Непрофессионализм пилотов Су-27 отметил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеффри Харригиан.

Подобные действия увеличивают вероятность столкновений в воздухе, они нецелесообразны и несовместимы с хорошим лётным мастерством и международными нормами полётов, — цитирует Харригиана ТАСС.

В Национальном центре управления обороной (НЦУО) РФ заявили, что экипажи российских истребителей приблизились к бомбардировщику на безопасное расстояние. Они идентифицировали его как В-52Н ВВС США и не допустили нарушения границы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 28 августа стратегический бомбардировщик ВВС США B-52H был перехвачен двумя Су-27 над Балтийским морем. Истребители, входящие в состав дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота, поднялись в воздух, когда российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами заметили приближающийся к госгранице страны воздушную цель.