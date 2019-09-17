https://static.news.ru/photo/faa809a8-d931-11e9-9303-fa163e074e61_660.jpg Фото: Михаил Маркив/РИА Новости

Украинский олигарх Игорь Коломойский в ответ на просьбу прокомментировать поджог дома бывшего руководителя Национального банка страны Валерии Гонтаревой высказал предположение, что произошедшее может быть выгодно ей самой.

Теперь, скорее всего, её не выдадут [власти Великобритании]. Поэтому думайте сами, — приводит «Украинская правда» слова бизнесмена.

Осенью 2018 года Гонтарева сообщила о своём переезде в Лондон. В июне 2019 года финансист заявила об угрозах со стороны Коломойского, а в августе её сбил автомобиль. Полиция Лондона назвала случившееся несчастным случаем.

В ночь на 17 сентября неизвестные бросили через забор дома Гонтаревой под Киевом бутылку с зажигательной смесью. В результате здание вспыхнуло и полностью сгорело. Президент Украины Владимир Зеленский назвал произошедшее грубым преступлением и потребовал от правоохранителей скорейшего установления личностей тех, кто причастен к инциденту, писал News.ru.