Украинский олигарх Игорь Коломойский в ответ на просьбу прокомментировать поджог дома бывшего руководителя Национального банка страны Валерии Гонтаревой высказал предположение, что произошедшее может быть выгодно ей самой.
Теперь, скорее всего, её не выдадут [власти Великобритании]. Поэтому думайте сами, — приводит «Украинская правда» слова бизнесмена.
Осенью 2018 года Гонтарева сообщила о своём переезде в Лондон. В июне 2019 года финансист заявила об угрозах со стороны Коломойского, а в августе её сбил автомобиль. Полиция Лондона назвала случившееся несчастным случаем.
В ночь на 17 сентября неизвестные бросили через забор дома Гонтаревой под Киевом бутылку с зажигательной смесью. В результате здание вспыхнуло и полностью сгорело. Президент Украины Владимир Зеленский назвал произошедшее грубым преступлением и потребовал от правоохранителей скорейшего установления личностей тех, кто причастен к инциденту, писал News.ru.