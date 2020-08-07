Климатолог оценил неутешительные прогнозы Билла Гейтса по экологии

https://static.news.ru/photo/b9185ae0-d8b0-11ea-a6fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: imagebroker/Stefan Auth/Global Look Press

Климатолог, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов считает, что к словам миллиардера Билла Гейтса по экологии стоит прислушаться, сообщает телеканал «360».

Ранее Гейтс заявил, что экологические проблемы могут унести больше жизней, чем пандемия коронавируса. По словам Семёнова, то, о чем говорил миллиардер, это отдельный возможный сценарий развития событий.

Мы не можем со 100-процентной уверенностью сказать, что так и будет, — цитирует его телеканал.

Однако он добавил, что во многих регионах изменение климата приведёт к негативным последствиям: нехватке воды, волнам жары, которые негативно будут действовать на сельское хозяйство, что может привести к голоду. Скорее всего, добавил учёный, речь идет о малоразвитых с экономической точки зрения регионах — Юго-Восточной Азии и Африки.

Семёнов также признал, что согласно прогнозам, основанных на физических моделях климата, в ближайшие 50 лет температура должна увеличиться на полтора-два градуса, а к концу века — на 2,5 градуса.

Как писал NEWS.ru, канадские и американские учёные выяснили, что к 2100 году большинство субпопуляций белого медведя в Арктике окажутся под угрозой исчезновения. Причина — глобальное потепление, приводящее к таянию морского льда.

Исследователи не считают, что белые медведи смогут приспособиться к постоянной жизни на суше. В качестве примера они приводят период конца плейстоцена. В то время белые медведи жили на всей территории покрытого льдом Балтийского моря, а когда после голоценового потепления вечные льды отступили, животные исчезли из региона.