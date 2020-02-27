https://static.news.ru/photo/c7b48372-597a-11ea-9827-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ding Lei/XinHua/Global Look Press

Китай возобновил прямое грузовое железнодорожное сообщение с Европой, несмотря на эпидемию коронавируса.

Первый грузовой состав 25 февраля выехал из городского округа Цзиньчжун и через две недели достигнет столицы Белоруссии Минска. По словам сотрудника логистической компании Shanxi Zhongding Logistics Group, для сохранности груза и обеспечения безопасности работников на составе приняты все необходимые профилактические меры, передаёт телеканал CGTN.

Издание уточняет, что скоро грузоперевозки между КНР и европейскими странами возобновятся и будут осуществляться в обычном режиме один раз в неделю.

Ранее NEWS.ru писал, что Российские железные дороги отменили приказ о приостановке движения грузовых поездов между Россией и Китаем. Документ 30 января выпустил первый замруководителя Центра фирменного транспортного обслуживания РЖД Сергей Колесников. Он же вскоре отменил решение «в связи с поступившими разъяснениями».