Кипр ввёл новые правила въезда для туристов из России

Власти Кипра ужесточили ограничения для местных жителей и приезжих в связи с распространением коронавирусной инфекции. Изменения уже вступили в силу, сообщает Минздрав страны.

Въезжающие в страну должны иметь при себе SafePass. Без него нельзя посещать некоторые общественные места. Туристам старше 12 лет будет необходимо оформить CyprusFlightPass.

Пропуск необходимо будет предъявлять в гостиницах и апартаментах, в заведениях общественного питания, торговых центрах, магазинах, кинотеатрах, казино, в общественном транспорте. При этом пляжи, парки, экскурсии на свежем воздухе, булочные, фруктовые, мясные лавки и минимаркеты можно посещать без специального разрешения, если в них находятся не менее 20 человек.

Чтобы получить электронный пропуск, необходимо будет заполнить электронную форму на сайте cyprusflightpass.gov.cy. В ней нужно указать личные данные, сведения об авиарейсе, ПЦР-тест, а также сертификат о вакцинации.

Ранее стало известно, что Франция ужесточит правила въезда для туристов из ряда стран Евросоюза в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки.