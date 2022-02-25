Киевские храмы открыли подвалы для укрытия граждан

Киевские храмы канонической Украинской православной церкви открыли свои подвалы, чтобы люди могли там укрываться, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

По благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия все подвальные помещения храмов Киева будут находиться открытыми для возможности беспрепятственного укрытия людей от обстрелов и бомбардировок, — говорится в сообщении.

В свою очередь, с обращением также выступил митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука, который благословил держать двери храмов и монастырей открытыми для того, чтобы у людей была возможность укрыться с учётом комендантского часа.

Не отказывайте людям, к вам обращающимся, принимайте тех, кто приходит, как братьев и сестер! В рамках, разрешенных законодательством, прошу пускать в храмы и обители нуждающихся в приюте, разумеется, предварительно поговорив с ними и выяснив причину прихода в храм, чтобы избежать провокаций, — сказал митрополит Лука.

Жителей Оболонского района Киева просят не выходить на улицу в связи с приближением активных боевых действий, сообщает пресс-служба мэрии столицы Украины. Отмечается, что исключением может стать только необходимость перемещения в укрытие.

21 февраля главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России Владимира Путина признать их независимость, что и было сделано. Позднее российский лидер призвал парламент поддержать заключение договоров о сотрудничестве с ЛНР и ДНР и решил незамедлительно признать их суверенитет в связи с обострением ситуации на границе.

На следующий день парламенты ДНР и ЛНР ратифицировали договор о сотрудничестве с Россией. Совет Федерации также ратифицировал соглашение.

24 февраля Путин принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам он отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против Москвы.