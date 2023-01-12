Киев сообщил о подготовке проекта резолюции ООН по трибуналу против России

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Украина в текущем году вынесет на обсуждение проект резолюции Генассамблеи ООН о создании специального трибунала в отношении России. Об этом журналистам сообщила первый заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова. Она также добавила, что уже в феврале Киев вынесет на голосование в Генассамблее проект резолюции в поддержку мирного плана президента Владимира Зеленского.

Нам сегодня следует создать специальный трибунал в связи с агрессией. Мы призываем страны-члены поддержать резолюцию о создании международного специального механизма, мы называем его между собой спецтрибуналом, которую мы собираемся представить на рассмотрение Генассамблеи позднее в этом году, — сказала украинский дипломат, выступая на заседании ООН.

По словам Джапаровой, руководство страны решило что главным приоритетом для Киева в ООН в феврале станет проект резолюции, посвященной мирному плану Зеленского. В этой связи постпред Сергей Кислица «будет теперь работать над модальностями обсуждения». Для принятия резолюции Киев готов созвать специальную сессию, подчеркнула дипломат. Что касается резолюции по трибуналу против России, то таковая может быть рассмотрена в ГА ОН позднее в 2023 году, добавила представитель Украины.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что киевские власти хотели бы к концу февраля провести «мирный саммит» в ООН с генсеком организации Антониу Гутерришем в качестве посредника. Украинский министр иностранных дел отметил, что дипломатия играет важную роль для завершения конфликта. При этом Кулеба подчеркнул, что Россию на такой саммит стоило бы приглашать только после «международного суда».

Позднее посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что «Саммит мира», который Киев предложил провести при посредничестве генсека ООН Антониу Гутерриша, запланирован на 24 февраля. По его словам, встреча пройдет в штаб-квартире организации в Нью-Йорке.