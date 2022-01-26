Киев похвалил Вашингтон за ответ России по гарантиям безопасности

Украинские власти полностью разделяют позицию США на предложения России по гарантиям безопасности и считают ответ Белого дома «верной стратегией». Такое мнение высказал в эфире CNN советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Ответ США был верной стратегией, — заявил представитель официального Киева.

Подоляк особо отметил, что при составлении ответа Москве Вашингтон согласовал свою позицию с Киевом и другими европейскими партнёрами. Мнение США украинский чиновник назвал «продуманным, аргументированным и основанным на фактах».

Письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности были представлены в МИД послом Джоном Салливаном 26 января. При этом представители Госдепа заявили, что их ответ не удивит Россию. Госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя ответ Госдепа, заявил, что Штаты не будут его публиковать и выразил надежду, что Россия сделает то же самое. Дипломат аргументировал это тем, чтобы оставить возможность для «конфиденциального» разговора.

Кроме этого, Блинкен отметил, что в ответе США есть очень «позитивные вещи». К ним он отнёс подтверждение того, что никакие варианты санкций в отношении России из-за ситуации вокруг Украины не исключены. США при этом абсолютно уверены в солидарности своих европейских партнёров, включая Германию, в ситуации вокруг Украины. Госсекретарь США отметил, что при составлении ответа США на предложения России по гарантиям безопасности принимал лично активное участие президент Джо Байден.

Ранее сообщалось, что Вашингтон передал Киеву копию своих ответов на предложения России по гарантиям безопасности.