КГБ Белоруссии обвинили в посадке самолёта Протасевича в Минске

Экстренная посадка рейса Ryanair в Минске с оппозиционным журналистом и бывшим главредом Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем в мае этого года была операцией КГБ Белоруссии, об этом рассказал диспетчер «Белаэронавигации», посадивший самолёт, Олег Галегов. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на источники в европейских властных структурах.

Известно, что в настоящее время Галегов находится в Польше. По его словам, переданное пилоту самолета сообщение о возможном нахождении на борту бомбы было заведомо ложным. Слова диспетчера косвенно подтвердил представитель службы безопасности Польши Станислав Зарин.

Зарин заявил, что некий свидетель событий в башне управления воздушным движением в Минске рассказал, что действиями в башне руководил офицер КГБ, который получал указания по телефону.

Ранее стало известно, что предварительное следствие по делу россиянки Софии Сапеги заканчивается, ей предъявлено окончательное обвинение. По этому же уголовному делу проходят бывшие сотрудники «Белтелекома» и другие люди, выкладывавшие персональные данные в незаконные Telegram-каналы.

Сапега была задержана 23 мая после экстренного приземления в Минске самолёта Ryanair, на котором она летела из Афин в Вильнюс вместе с бывшим главным редактором Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Романом Протасевичем. Их сняли с рейса, а потом арестовали.