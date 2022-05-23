Карантин 2.0: ждут ли Европу новая пандемия и локдаун из-за обезьяньей оспы Почему мир забыл о летучих мышах и переключился на приматов

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В мире растет число заражений редким тропическим заболеванием родом из Африки — оспой обезьян. По последним данным ВОЗ, зарегистрировано уже 92 лабораторно подтвержденных и 28 предполагаемых случаев в 12 странах, для которых вирус не является эндемичным (то есть свойственным для этой местности). Впрочем, на момент написания этой статьи набежало уже 15 стран. В тревожном списке лидируют Испания (предположительно, до 30 заболевших, хотя еще не все тесты готовы), Португалия (23), Британия (20), единичные вспышки выявлены в Бельгии, Германии, Италии, Франции, Нидерландах, Австрии, Швейцарии, Швеции, Израиле, США, Канаде и Австралии. Некоторые государства в Европе уже начали сажать заболевших и контактных лиц на карантин и предлагать им вакцинацию. Неужели повторяется история с ковидом и человечество снова ждут локдауны, ограничения, маски и принудительные прививки? NEWS.ru разбирался в последних веяниях.

Изолировать нельзя оставить

В своем последнем релизе от 21 мая ВОЗ официально рекомендует отправлять заболевших на карантин до тех пор, пока клиническая картина не изменится.

Любой пациент с подозрением на оспу обезьян должен быть обследован и, если диагноз подтвердится, изолирован до тех пор, пока его повреждения не покроются коркой, струп не отпадет и под ним не образуется свежий слой кожи, — настаивает Всемирная организация здравоохранения.

По этому пути уже пошли Лондон и Брюссель. Агентство безопасности здравоохранения Великобритании опубликовало дорожную карту по профилактике оспы обезьян. Она советует подданным королевства проявлять бдительность и мониторить все подозрительные высыпания на теле, особенно на его деликатных частях. Заболевшим, а также контактным лицам («партнерам и членам одного домохозяйства») следует изолироваться сроком на 21 день. Кроме того, им «будет предложена прививка».

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Специфической вакцины от обезьяньей оспы не существует, однако вакцина от натуральной оспы в 85% случаев оказывает профилактическое воздействие, — утверждает The Guardian со ссылкой на врачей.

Кроме того, людям с ослабленной иммунной системой, беременным женщинам и детям до 12 лет рекомендуется «остерегаться опасных контактов». При этом президент Британской ассоциации сексуального здоровья и ВИЧ доктор Клэр Дьюснап признала: госпитализировать пришлось лишь нескольких пациентов, большинство болеют дома в легкой форме.

В Бельгии также отправляют на 21-дневный карантин заболевших обезьяньей оспой, пишет Die Welt. Кроме того, обо всех случаях заражения пациенты и лечащие врачи обязаны сообщать в вышестоящие органы здравоохранения. Пока в стране выявлено всего лишь четыре пациента. Считается, что они могли заразиться на масштабном «фетиш-фестивале» — недавней тусовке ЛГБТ в Антверпене, которую посетили до 80 тысяч человек. Официальные лица многих государств продолжают настаивать, что среди заболевших новой оспой особенно высок процент геев и бисексуалов. По этой причине в Мадриде закрыли сауну, где проводили досуг секс-меньшинства.

Опять пандемия?

Власти Германии, где с прошлой пятницы выявлено уже три случая заболевания (один в Мюнхене и два в Берлине), полагают, что пока нет причин вводить новый карантин, поскольку механизмы распространения оспы обезьян совсем не те, что при ковиде. Об этом заявил уполномоченный по вопросам здравоохранения от Свободной демократической партии (входит в «светофорную» коалицию) Эндрю Ульман.

С медицинской точки зрения этот вирус нельзя назвать незнакомцем. По крайней мере, пока нет причин полагать, что он может мутировать. У нас есть доступ к лекарствам и вакцине. Аналогии с пандемической ситуацией некорректны. В настоящий момент не нужно принимать никаких специфических мер по защите населения, — говорит депутат Ульман.

«Поводов для паники нет», — соглашается его коллега, христианский демократ Тино Зорге в беседе с Die Welt. Зато немецкие «Левые» не упустили случая проявить фронду. Они намекают, что правительство может проспать новую пандемию, как в свое время упустило ковид.

Коронавирус тоже поначалу казался безобидным, а потом набрал силу, — заявила эксперт партии в бундестаге Катрин Фоглер.

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По мнению главы Минздрава ФРГ Карла Лаутербаха, пока что странам ЕС стоит подумать над единым подходом к профилактике обезьяньей оспы — но не более того. В отличие от европейцев, президент США Джо Байден сообщил, что «очень обеспокоен» ситуацией и администрации «предстоит разобраться, что с этим можно сделать».

Помажь солью и мукой

Между тем на севере Сирии в провинции Идлиб (той самой, где военно-политическая обстановка остается напряженной) тоже завирусилась новость якобы о первом случае заражения оспой обезьян в регионе. Чаты WhatsApp наводнили фотографии 12-летнего мальчика с пугающими волдырями на лице и руках. Увидев новость, сирийцы подняли панику в социальных сетях, призывая Аллаха спасти их от новой напасти.

Да наградит нас Аллах хорошими новостями, а то мы вечно страдаем от разных болезней, которые только в Сирии и появляются. Не осталось в мире никакой болезни, которая бы не затронула Сирию, — сетует местная жительница Манар.

«Надоели уже со своими болезнями. Соберите их уже разом и вышлите отсюда. Ей-богу надоели», — возмущается ее землячка Родайна.

Некоторые сирийцы призывают своих братьев и сестер не поддаваться страху, ибо, как известно, никто ничем и никогда не заболеет, если на то не будет воли Всевышнего. Местные знатоки народной медицины делятся волшебными рецептами, способными вылечить недуг за считаные дни. В качестве панацеи предлагается наносить на тело смесь из соли и муки. Один из создателей мази уверяет, что с ее помощью можно избавиться от болезни за три дня. Более экстремальная терапия требует, чтобы каждый волдырь «сразу давили» — да так, чтобы выходил весь гной. Лечение столь радикальным способом займет около недели, уверяет сирийский эскулап.

Впрочем, официального подтверждения вспышки вируса в САР нет. Некоторые пользователи сетей припомнили, что уже видели фотографии больного мальчика в аналогичной новости из Афганистана. Разобраться с несостыковками решило сирийское новостное агентство Step. Репортеры связались с врачом из больницы, где лечился предполагаемый маленький пациент. Доктор заявил, что ребенок болен обычной ветрянкой, и призвал не сеять панику, пока власти не сообщат о регистрации случаев заражения оспой обезьян.

Конспирологи на марше

Британские вирусологи признают нынешнюю вспышку оспы обезьян загадочной. Не сказать, что раньше ее не было. С 2018-го по 2021 год в Соединенном Королевстве было отмечено семь спорадических случаев заболевания, и все они были связаны с поездками в Нигерию.

Про большинство же нынешних случаев на территории Британии и за ее пределами неизвестно, чтобы они имели отношение к путешествиям в западные и центральные регионы Африки, — отмечает The Guardian со ссылкой на медиков.

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На этом фоне британский таблоид The Mirror решил понагнетать. Журналисты приводят некое «недавно обнаруженное» интервью советского микробиолога, полковника в отставке Каната (Канатжана) Алибекова, который после распада Советского Союза эмигрировал в США и, по данным СМИ, активно сотрудничал с американскими спецслужбами. Ученый, руководивший в СССР секретными программами, утверждал, будто «Россия рассматривала возможность использования оспы обезьян в качестве биологического оружия по крайней мере до начала 1990-х годов».

Мы разработали специальную программу, чтобы определить, какие «модельные» вирусы можно было бы использовать вместо оспы человека. Мы протестировали вирус оспы, вирус оспы мышей, вирус оспы кроликов и вирус оспы обезьян. Как только мы получили бы положительный результат, нам потребовалось бы всего две недели, чтобы провести те же манипуляции с вирусом оспы и накопить боевое вещество. В нашем арсенале появился бы генетически измененный вирус оспы, который мог бы заменить предыдущие известные вирусы, — цитирует The Mirror Алибекова, впрочем, без ссылки на конкретный источник.

При этом британские журналисты забыли уточнить, что наряду с Россией вообще-то есть еще одно государство, чьи лаборатории официально не уничтожили штаммы оспы после 1980 года (когда болезнь была побеждена во всем мире) и продолжают исследовать их под эгидой ВОЗ. Это Соединенные Штаты. А читатели на форуме призывают The Mirror «не заниматься пропагандой».