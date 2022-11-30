«Канадцы возмущены»: посол РФ Степанов рассказал об эвтаназии в стране Посол РФ Степанов рассказал о применении эвтаназии в Канаде даже в излечимых болезнях

Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

Посол России в Канаде Олег Степанов рассказал о возмущении канадцев практикующейся эвтаназией даже в случае излечимых болезней. Жителей страны возмущают действия властей в данной сфере, сообщают «Известия».

Как рассказал дипломат, пожилым людям, ветеранам, тяжелобольным предлагают вместо лечения «получить прививочку», тогда как речь идет не о неизлечимых болезнях. Лечить людей будет «долго и дорого».

Когда пожилым людям, ветеранам, тяжелобольным людям вместо того, чтобы их лечить, причем у них не неизлечимые болезни, их можно лечить, но это будет долго, дорого, им говорят: «У вас есть другой выбор, вы можете сейчас здесь получить прививочку и спокойно уснуть». И канадское общество возмутилось, до чего они доходят, — сообщил Степанов.

Возмущение канадцев отмечается в соцсетях, на телевидении и в местной прессе. При этом вопрос эвтаназии вместо лечения остается предметом «внутренней дискуссии» в стране. Посол отметил, что с российской точки зрения это совершенно неприемлемо, но в Канаде такие проблемы есть.

Ранее российского посла в Канаде Олега Степанова вызвали в МИД Канады, чтобы выразить обеспокоенность из-за закона о запрете ЛГБТ-пропаганды. Дипломат рассказал, что он дал развернутый ответ, а также назвал критику западных стран вмешательством во внутренние дела России и попыткой «повлиять на независимый законодательный процесс в суверенном государстве».