Посол РФ Степанов рассказал подробности вызова в МИД Канады Посол РФ Степанов назвал закон о запрете ЛГБТ-пропаганды причиной вызова в МИД Канады

Фото: Jürgen Schwenkenbecher/picture alliance/Global Look Press

Посол России в Канаде Олег Степанов рассказал о вызове в МИД страны, где ему выразили обеспокоенность из-за закона о запрете ЛГБТ-пропаганды. Российского дипломата пригласила замминистра иностранных дел Сандра Маккардел, которая выразила озабоченность своей страны законодательными инициативами Москвы по сбережению молодого поколения от нетрадиционной пропаганды, которые Оттава считает «противоречащими универсальным правам человека», цитирует посла РИА Новости.

Канадская стороны выразила несогласие с публикациями посольства заявления в защиту традиционных ценностей. В частности, речь идет об изображении в Twitter-аккаунте российского посольства, на котором перечеркнут радужный флаг, а подпись гласит, что семья — это мужчина, женщина и дети.

Степанов рассказал, что он дал развернутый ответ, а также назвал критику западных стран вмешательством во внутренние дела России и попыткой «повлиять на независимый законодательный процесс в суверенном государстве». Дипломат напомнил, что посольство Канады в Москве вывешивало радужные флаги, что Россия уже само по себе считает нарушением венской конвенции о дипотношениях и проявлением неуважения к обычаям и традициям страны.

Я посоветовал нашим канадским контрпартнерам выход из этой ситуации. Мы ожидаем от них невмешательства в наши внутренние дела, в нашу жизнь по нашим обычаям, историческим канонам и ценностям. И тогда тем самым они не будут создавать из так называемой ЛГБТ-повестки ненужное обременение и раздражитель в наших двусторонних отношениях, — сообщил Степанов, добавив, что все должно происходить на принципах суверенного равенства государств.

Дипломат отметил, что российская сторона «не идет и не насаживает» свои традиции, поэтому требует от коллективного Запада, чтобы они тоже «со своими псевдоценностями не приходили». Тогда, отметил российский посол, страны будут жить дружно и каждый в своей стране будет реализовывать свою жизнь по своим предпочтениям и принципам.

Ранее сообщалось, что посла РФ в Оттаве Олега Степанова вызвали в МИД Канады. Причина вызова связана с публикациями российского посольства в Twitter на тему законопроекта о запрете пропаганды ЛГБТ, которые в Оттаве сочли атакой на «канадские ценности — принятие и толерантность».