Посла России вызвали в МИД Канады

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Посла РФ в Оттаве Олега Степанова вызвали в МИД Канады, сообщает РИА Новости. Причина вызова связана с публикациями российского посольства в Twitter на тему законопроекта о запрете пропаганды ЛГБТ, которые в Оттаве сочли атакой на «канадские ценности — принятие и толерантность».

Приглашают в 15:30 (23:30 мск), — сообщил Степанов.

27 октября Госдума единогласно приняла в первом чтении пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии в России, в том числе в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино. Также были введены три административные статьи, предусматривающие крупные денежные штрафы за нарушение закона.

При этом представители ЛГБТ-сообщества считают, что после принятия законопроектов их повседневная жизнь не сильно изменится. Все опрошенные NEWS.ru гомосексуалы сказали, что законодательное регулирование и без того сильно ограничивает их социальную жизнь. А юрист Владимир Комов уверен, что вырастет число преступлений на почве ненависти: «Закон станет сигналом: „Нам разрешили с вами делать что угодно“».