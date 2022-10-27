Кто знает, тот всегда найдет: как ЛГБТ-сообщество готовится к новым законам Запрет пропаганды ЛГБТ приведёт к всплеску доносительства, но не затронет гей-бизнес, считают представители сообщества и юристы

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Депутаты Госдумы единогласно приняли в первом чтении пакет законопроектов о полном запрете «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений». Документы не только распространяют ранее действующие нормы о пропаганде на всех жителей России, но и вводят новую административную ответственность — за распространение информации об ЛГБТ среди детей. О том, как парламентарии хотят поменять законодательство и как это отразится на жизни представителей ЛГБТ — в материале NEWS.ru.

«Позиция понятна»

Законопроекты, которые приняли в первом чтении депутаты, на сайте Госдумы называются нормами «о защите традиционных ценностей». Авторами документов были почти 400 депутатов во главе с председателем нижней палаты Вячеславом Володиным («Единая Россия»).

Мы должны защитить наших граждан и Россию от деградации и вымирания. От тьмы, распространяемой США и европейскими государствами, — писал Володин в своем Telegram-канале.

На заседании Госдумы он продолжил эту тему: рассказал о самоопределении европейских и американских школьников в качестве небинарных персон (не относящих себя ни к мужчинам, ни к женщинам), другом пути России и ее борьбе с «грехом, содомией, тьмой». Глава Роскомнадзора Андрей Липов, в свою очередь, говорил, что пакет позволит повысить эффективность работы «по защите нашего духовного и нравственного суверенитета».

Были и другие обоснования необходимости принятия законопроектов. Так, депутат Яна Лантратова («Справедливая Россия») говорила, что запрет «идет в развитие» принятой в 2020 году поправки к Конституции, где брак определяется как союз мужчины и женщины. Лантратова была соавтором похожего законопроекта о «традиционных ценностях», который в итоге не прошел первое чтение. Не прошла его и аналогичная инициатива Заксобрания Севастополя. В результате почти 400 депутатов подготовили свою версию запрета, рассмотрение которой и проходило 27 октября.

Тот, кто против принятия данного законопроекта, мог бы выступить. А так как у нас около 400 депутатов выступили инициаторами принятия, позиция понятна, — сказал Володин на обсуждении законопроекта в Госдуме, видеозапись его выступления опубликована в Telegram-канале Ксении Собчак.

Сами законопроекты вводят административную ответственность за «пропаганду педофилии» (штраф от 200 тысяч до 800 тысяч рублей) и «пропаганду нетрадиционных отношений» (от 50 тысяч до 400 тысяч рублей). Причем если в действующем законодательстве запрещается распространение информации только среди несовершеннолетних, то в обсуждаемых депутатами поправках запрет вводится на пропаганду среди россиян любого возраста. Также документ вводит штраф от 50 тысяч до 200 тысяч рублей за распространение среди несовершеннолетних информации об ЛГБТ, которую нельзя определить как пропаганду.

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«Кто знает, тот всегда найдет»

Представители ЛГБТ-сообщества считают, что после принятия законопроектов их повседневная жизнь не сильно изменится. Все опрошенные NEWS.ru гомосексуалы сказали, что законодательное регулирование и без того сильно ограничивает их социальную жизнь. «Прав не было изначально, чтобы они значительно уменьшились», — говорит инженер Никита из Москвы. Он признался, что ждет дальнейшего ужесточения российского законодательства в отношении гомосексуалов. Также мужчина считает, что россияне начнут жаловаться на представителей ЛГБТ в правоохранительные органы, что чревато распространением практики шантажа.

Если раньше всё, что я мог получить в ответ на каминг-аут, это неодобрение или пренебрежение, то теперь кто угодно сможет мне угрожать, заявляя, что я ему что-то навязал, он ущемлен, и [он может] подарить мне административное наказание, — объяснил он.

По его словам, активисты также могут начать бороться с гей-клубами, вызывая в эти заведения полицию. При этом профильные правозащитные организации продолжат свою работу, уверен мужчина: «они занимаются вопросами помощи людям непосредственно являющимися представителями ЛГБТ и пропагандой не занимаются».

Похожее мнение высказала лесбиянка из столицы, попросившая не называть ее имени. Она ждет появления доносов и роста уличного насилия.

Сограждане со склонностями к насилию, мне кажется, почувствуют сейчас это одобрение и легимитизацию и будут нас кошмарить с новой силой. Причем написать на них заявление уже никто не осмелится, потому что сам в итоге выйдешь виноватым, — уверена она.

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При этом исчезновения специальных заведений или художественных произведений на ЛГБТ-тематику она не ждет. По ее мнению, гей-клубы если и закроют, то только номинально, а книги и фильмы начнут распространяться нелегально: «кто знает, тот всегда найдет».

Еще один собеседник NEWS.ru Алексей уверен, что поправки совсем не отразятся на повседневной жизни гомосексуалов. По его словам, «геи не ходят по улицам, школам и прочим общественным местам» с призывами повторять их образ жизни.

Как народ себе представляет результаты «пропаганды» среди взрослых? То есть какому-нибудь 50-летнему слесарю-сантехнику, отцу троих детей можно показать жизнь геев. И он что? Бросит семью, наденет платье и побежит сношаться с мужиками? — удивляется он.

Мужчина уверен, что дополнительных сложностей в социальной жизни также не возникнет: люди, как правило, совершают каминг-аут в узком кругу, а проблемы могут появиться, если начать рассказывать об этом публично, например в социальных сетях.

Просто не пиши. Не вижу проблемы, чтобы не болтать лишнего. Целуешься с парнем — не выкладывай это в соцсети, — считает Алексей.

Дополнительных сложностей для повседневной жизни гомосексуалов не ждет и ЛГБТ-активист Игорь Ясин. По его словам, сообщество в России «не избаловано с точки зрения публичной жизни, из подполья особо и не выходило, опыт выживания в сложных условиях есть», но проблемы начнутся у активистов и правозащитников.

Гоняться за всеми никто не будет, будут применять закон избирательно. Но он будет как дамоклов меч над всеми, кто поддерживает права ЛГБТ, — считает он.

«Закон непредсказуем»

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ Александр Хинштейн

Юристы, сотрудничающие с правозащитными организациями, в целом разделяют мнение ЛГБТ-сообщества. Так, старший партнер правозащитной инициативы «Дело ЛГБТ+» Владимир Комов рассказал NEWS.ru, что у законопроектов в текущей редакции широкие возможности для трактовки. Он отметил, что к третьему чтению инициативы зачастую приходят в измененном виде, однако сейчас непонятно, как отделить «пропаганду нетрадиционных отношений» от распространения информации о них. О том, что законопроект доработают ко второму чтению, говорил на заседании Госдумы и депутат Александр Хинштейн («Единая Россия»), по его словам, «нет пределов совершенству».

Мы на сегодняшний момент просто не представляем, как данный закон будет применяться. Надо понимать, что закон непредсказуем в его применении. Исходя из этого, непременно будут перегибы, — уверен Комов.

По его мнению, система не может справиться с большим количеством дел по новым статьям, однако применяться они всё же будут. Он напомнил, что в 2013 году после принятия действующего закона об ЛГБТ-пропаганде был период, когда подобных дел заводилось много.

Юрист уверен, что после вступления в силу законопроектов вырастет число преступлений на почве ненависти: «закон станет сигналом: „нам разрешили с вами делать что угодно“». Также он ожидает появления доносов и шантажа. В качестве примера он привел уже действующий закон о дискредитации вооруженных сил, по которому уже известны случаи ложных доносов, написанных по личным причинам. Кроме того, действующие нормы об ЛГБТ-пропаганде тоже используются для решения личных проблем, рассказал эксперт.

Полно примеров, когда обиженный муж пытается испортить жизнь своей бывшей жене и пишет на нее всякие кляузы, пытается отсудить ребенка, апеллируя к тому, что «вот старшенький у нее, может быть, гей». Есть примеры, когда, обосновывая нормами закона о гейпропаганде, отбирались дети, — отметил он.

При этом, по его словам, бизнес для представителей ЛГБТ-сообщества будет процветать. С ним согласна и адвокат ЛГБТ-группы «Выход» (признана Минюстом незарегистрированной общественной организацией, выполняющей функции иностранного агента) Ксения Михайлова: по ее словам, законодательные изменения не затронут работу гей-клубов, они продолжат работу для совершеннолетних с фейс-контролем на входе. В то же время под вопросом продолжение работы сервисов знакомств для ЛГБТ, отметила она.

Если у ЛГБТ-пространств есть интеллектуальная составляющая, то это будет отнесено к пропаганде. Если же это демонстрация, например, выступление транс-артистов, то, полагаю, хотя бы этого законодательство не запрещает, — добавила адвокат.

Она рассказала, что законопроекты разделяют понятия пропаганды однополых отношений и их демонстрации, тогда как сейчас правоохранительные органы, как правило, рассматривают демонстрацию как пропаганду. Поэтому частная жизнь, где люди «молчат и просто реализуют свои отношения», под действие запрета не попадает, как и появляется запрет на рассказ человека о его госмосексуальности. Однако Михайлова, как и Комов, ожидает роста насилия в обществе.

Опыт принятия первой волны гомофобного законодательства показал, что оно привело к волне насилия, которое оправдывалось тем, что любое существование ЛГБТ является пропагандой, а пропаганда у нас в стране запрещена. Тогда был запрет на пропаганду среди несовершеннолетних, и при организации подставных свиданий были какие-то границы, преступникам приходилось подбирать соучастников, которых выдавали за несовершеннолетних. Сейчас в этом нет необходимости, сейчас законодатель дает российскому обществу четкий посыл, что ЛГБТ вне закона, — уверена она.

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Также эксперт ожидает волну увольнений. В первую очередь, считает Михайлова, под нее попадут сотрудники образовательных организаций, в том числе работающие со взрослыми людьми. Однако могут начаться увольнения и в других организациях, «потому что работодатели по безграмотности будут полагать, что если человек говорит о гомосексуальности, то он ее демонстрирует».

Оба юриста сходятся во мнении, что правозащитные организации, с которыми они сотрудничают, столкнутся с трудностями. По словам Михайловой, «Выход» сможет продолжить свою правозащитную деятельность, но информационные ресурсы могут попасть под блокировку. Комов, в свою очередь, сказал, что «Дело ЛГБТ+» не сможет продолжить работу в легальном поле, однако деятельность продолжит, потому что «не может отказаться от защиты наших интересов».