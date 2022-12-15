Канада восстановила санкции на турбины для «Северных потоков»

Фото: Jens Buttner/ZB/Global Look Press

Глава МИД Канады Мелани Жоли и министр природных ресурсов Джонатан Уильямс объявили о восстановлении страной санкций в отношении турбин для российских трубопроводов «Северный поток». По их словам, это было сделано в рамках «изменившихся обстоятельств», говорится в совместном заявлении министров, на которое ссылается РИА Новости.

Турбины ремонтировались на заводе Siemens в Монреале по просьбе немецкой компании. Они были выведены из-под санкций по просьбе правительства ФРГ, которое хотело восстановить поставки российского газа.

В заявлении говорится, что правительство Канады решило отменить освобождение от санкций в отношении оборудования, которое позволяло вернуть его в Германию, так как «Владимир Путин был вынужден продемонстрировать, что в его намерения никогда не входило восстанавливать полноценную работу „Северного потока 1“, а сам трубопровод был выведен из строя».

Канада принимает это решение, признавая, что обстоятельства, при которых выдавалось освобождение, изменились, и оно более не служит заявленной цели, — говорится в документе.

Отмечается, что решение принято после «тесного взаимодействия» с украинскими, германскими и другими западными союзниками.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что для восстановления трубопровода «Северный поток» может потребоваться строительство новой компрессорной станции (КС) под российские турбины. Он напомнил, что на осуществлявшей закачку газа в трубопровод компрессорной станции «Портовая» возникли проблемы с турбинами от немецкой компании Siemens.