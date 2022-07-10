Канада расширит санкции против России Глава МИД Канады объявила о расширении санкций против России

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Глава МИД Канады Мелани Жоли заявила, что правительство расширит санкции против России. Глава внешнеполитического ведомства страны пояснила, что санкции будут усилены в отношении нефтяного, газового и химического секторов российской экономики. Отмечается, что канадским компаниям запретят любой вклад в производство товаров этих секторов, сказано на официальной странице ведомства.

Канада расширит существующие меры в нефтяном, газовом и химическом секторах, включив в них промышленное производство. Эти новые меры запретят канадским службам вносить свой вклад в производство товаров, производимых этими секторами, — сообщается в пресс-релизе.

Новые ограничительные меры затронут в том числе наземный и трубопроводный транспорт, производство металлов и транспортного, компьютерного, электронного и электрического оборудования, а также машин.

Член Европарламента от Австрийской партии свободы (АПС) Роман Хайдер ранее заявил, что экологическая программа Европейского союза, направленная на снижение выбросов в атмосферу до 55%, неосуществима из-за антироссийских санкций. Он отметил, что руководители европейских стран уже признаются в том, что для реализации своих планов требуются более реалистичные цели. В настоящее время, по его словам, Европа вредит самой себе, так как на фоне кризиса энергоресурсов сокращаются рабочие места.