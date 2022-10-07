Каменные идолы на острове Пасхи пострадали из-за пожара

Фото: Denis Düttmann/dpa/Global Look Press

На острове Пасхи произошел пожар, распространившийся на территории около 60 гектаров, сообщило чилийский Совет по национальным памятникам (CMN). В результате знаменитые статуи моаи потрескались.

Инцидент произошел 4 октября недалеко от вулкана Рано Рараку в национальном парке Рапануи. Пожар начался в дальнем секторе кратера в районе, называемом Маунга, или Айо, откуда он распространился в юго-восточном направлении на склон холма.

В настоящее время CMN собирает всю необходимую информацию для оценки ущерба, причиненного пожаром в секторе вулкана Рано Рараку, нанесшим урон наследию острова, который в настоящее время является одновременно историческим и археологическим памятником.

Рано Рараку принадлежит 386 моаи, в частности, 265, расположенных снаружи, и 121 — внутри. <...> Пока невозможно подсчитать точное число пострадавших, поскольку местные технические группы все еще находятся в процессе регистрации и диагностики, — говорится в сообщении.

Из-за ущерба, причиненного пожаром в зоне посещения туристами, администрация парка распорядилась закрыть его, чтобы обеспечить безопасность людей и дать техническим группам возможность продолжать вести учет.

Ранее каменные идолы на острове Пасхи пострадали из-за грузовика. Мужчина врезался на автомобиле в одну статую. По данным полиции, злоумышленник нанёс ей «непоправимый ущерб».