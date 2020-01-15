Послание президента Владимира Путина Федеральному Собранию и последовавшее за ним решение премьера Дмитрия Медведева об отставке правительства, разумеется, не остались без внимания зарубежных СМИ. Интерес прессы привлекли не только анонсированные российским лидером законодательные реформы, но и тот факт, что заявление главы кабмина РФ прозвучало через несколько часов. NEWS.ru собрал оценки некоторых авторитетных американских и европейских изданий.

Последовавшая за президентским посланием отставка правительства и грядущее назначение Медведева на пост зампреда Совбеза заставили The New York Times задаться вопросом : было ли это сигналом о разладе в верхушке власти или же частью скоординированного, но пока неясного плана по изменению политической системы страны. Газета напоминает, что у Путина и Медведева уже были конфликтные ситуации, когда последний был главой государства. В частности, утверждается в статье, Путин был зол из-за отказа Медведева использовать право вето в Совете безопасности ООН в 2011 году, когда решалась судьба Ливии.

The Guardian в публикации, посвящённой посланию Путина и отставке кабмина, отмечает , что после ухода с поста лидер РФ, вероятно, не оставит политику. Скорее всего, он предпочтёт вновь занять должность премьер-министра, как сделал это в 2008-м, либо же последует примеру Нурсултана Назарбаева, формально покинув свой пост, но сохраняя влияние. Что же касается решения Медведева об отставке правительства, то в The Guаrdian ожидают серьёзных последствий такой меры.

Его (Медведева. — NEWS.ru) шаг позволит Путину назначить нового премьер-министра, таким образом дав понять, кого он видит в качестве потенциального преемника на посту президента, — говорится в статье.

Американское издание The Independent также посчитало , что предложения Путина по внесению поправок в Конституцию направлены на то, чтобы он смог остаться у власти после 2024 года, когда истекает его президентский срок. В частности, идея наделить парламент правом определять премьер-министра страны показалась журналистам сигналом о готовности нынешнего лидера в перспективе занять этот пост.

Владимир Путин и Дмитрий Медведев kremlin.ru

The Washington Post развивает идею о том, что Путин готовится остаться во власти, но при этом за счёт реформирования системы позволяет себе в будущем занять не только должность премьер-министра, но и любую другую.

Схожего мнения придерживается и британский The Telegraph: уходить с политической арены российский президент не намерен, и с этим связаны озвученные им меры по расширению полномочий премьера и правительства.

Предлагаемый шаг рассматривается как часть усилий господина Путина по формированию новой позиции во власти для него, чтобы он оставался у руля после окончания его нынешнего президентского срока в 2024 году, — отмечает издание.

Влиятельная немецкая газета Süddeutsche Zeitung в материале, посвящённом отставке российского правительства, допустила досадную ошибку: вместо того, чтобы написать о грядущем назначении премьер-министра Дмитрия Медведева на пост заместителя председателя Совета безопасности, издание назвало его главой совещательного органа. Однако такую должность занимает президент России. Оно также упомянуло, что Медведев крайне непопулярен в стране, и оппозиционер Алексей Навальный раскрывал коррупционные схемы, которыми пользуется политик. Как неожиданно заметило СМИ, обнародование этой информации привело к протестам в стране.

Spiegel Online напоминает : правительство Медведева в последнее время находилось под большим давлением из-за экономического кризиса в России. При этом, отмечает издание, президент в ходе послания пообещал предоставить дополнительную помощь малообеспеченным семьям.