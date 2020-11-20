Как в КНДР: чем обернётся для россиян закон против Facebook

В Госдуму внесли законопроект о санкциях для иностранных интернет-платформ за «дискриминацию российских граждан». Если инициатива получит поддержку, Facebook, Twitter, Google и YouTube могут быть заблокированы на территории РФ. В подобном случае Россия присоединится к таким «оплотам» свободы слова, как Иран, Северная Корея, Туркмения и Китай, где эти ресурсы полностью запрещены. NEWS.ru разбирался, как соцсети и поисковики блокировали в мире и к чему это привело.

Мировой лидер по блокировкам соцсетей — это Китай, в котором действует так называемый «великий китайский файервол». Эта система цензуры и ограничений для иностранных ресурсов внедрялась в КНР одновременно с самим Интернетом, поэтому для властей не составляло труда заблокировать весь неугодный контент. В Китае не работают Facebook, Twitter, Google, WhatsApp и другие популярные иностранные интернет-ресурсы. Зато большой популярностью пользуются их китайские клоны, например, мессенджер WeChat и поисковик Baidu. Местные аналоги западных приложений настолько укоренились в быту, что многие молодые жители страны вообще не знают о существовании Facebook и Twitter.

Тем, кто всё же хочет воспользоваться западными сетевыми ресурсами, приходит на помощь VPN. Правда, китайские надзорные органы активно блокируют сервисы, которые позволяют обходить «файервол», и вынуждают Apple и Google удалять их из своих магазинов приложений. Существуют в КНР и одобренные государством VPN: ими с разрешения правительства пользуются госслужащие и бизнесмены, работающие за рубежом. Например, свои Twitter-аккаунты есть у Министерства иностранных дел КНР и телекоммуникационного гиганта Huawei.

А вот в коммунистическом Вьетнаме Facebook и Twitter пока не запрещены. Но Ханой активно давит на руководство соцсетей с тем, чтобы они больше цензурировали критику власти в стране. Как рассказали Reuters представители Facebook, в апреле они достигли соглашения с правительством Вьетнама о частичной цензуре контента. Однако в августе власти потребовали от соцсети блокировать ещё больше постов, и на этот раз компания отказалась. Теперь Ханой угрожает полностью запретить социальную сеть на своей территории.

Twitter и Facebook также были заблокированы в Иране после серии массовых протестов в 2009 году. Жители страны нашли выход в тех же VPN, а также мессенджере Telegram, который за короткий срок завоевал в стране огромную популярность. В 2018 году Тегеран запретил и его, но эффективность блокировок приложения была такой же низкой, как в России. Иранцы продолжают обмениваться сообщениям в Telegram, хоть и с переменным успехом. Стоит добавить, что, как и в Китае, у иранских политиков есть аккаунты в Twitter, направленные на зарубежную аудиторию, да и Telegram они используют всё чаще.

Несложно догадаться, что западные соцсети запрещены и в самых закрытых государствах мира — Северной Корее и Туркмении. Простые граждане КНДР вообще не имеют доступа ко всемирной Сети — для них действует национальный интранет «Кванмён» с ограниченным функционалом.

Handout/South Korean Art Performance Press Corps/AFLO/Global Look Press

Что же касается Туркмении, то за блокировки там отвечает единственный интернет-провайдер на всю страну, который ограничивает доступ не только к западным приложениям и СМИ, но и даже к российским, например, «Одноклассникам» , «ВКонтакте», ТАСС и «Известиям». При этом власти отрицают блокировки на международном уровне. Так, в 2018 году заместитель иностранных дел Туркмении Вепа Хаджиев подчеркнул, что работа Интернета в его стране ничем не ограничена, а в качестве доказательства привёл тот факт, что за год у них открылось целых 15 новых сайтов.

Попытки запретить доступ к популярным соцсетям также предпринимались в Египте, Таджикистане, Пакистане, Бангладеш, Шри-Ланке, Сирии, Судане и Турции. Но ограничения были временными и, как правило, совпадали с массовыми протестами, для которых соцсети служили средством координации. Например, так произошло во время «арабской весны» в Египте, когда в стране на несколько дней пропал доступ к Twitter. Руководство платформы в ответ запустило сервис Speak To Tweet. Потерявшие доступ к Интернету пользователи могли позвонить на специальный номер и надиктовать свой пост, который затем появлялся в специальном разделе соцсети. Желающие прослушать чужие твиты могли сделать это, позвонив по тому же номеру.