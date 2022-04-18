Почему арабский принц не разрешает Маску купить Twitter

Генеральный директор компании Tesla Илон Маск заявил о своём желании приобрести социальную сеть Twitter (запрещена в РФ) за $43 млрд, чтобы, по его словам, «раскрыть полный потенциал соцсети». Также он пригрозил избавиться от акций компании (Маск один из крупнейших акционеров Twitter с 9,2% акций), если его предложение отвергнут.

Против инициативы предпринимателя выступило большинство крупных акционеров, в том числе, что примечательно, саудовский принц Аль-Валид ибн Талал, владеющий 5,2% акций компании.

Я не думаю, что предложение Илона Маска по покупке Twitter за $54,20 за акцию соответствует справедливой оценке компании, учитывая перспективы её роста. Будучи одним из первых и крупнейших акционеров Twitter, я отклоняю это предложение, — заявил он.

Маск известен своей любовью к взаимодействию с аудиторией и разведению споров в Сети, поэтому неудивительно, что он не обошёл твит саудовского миллиардера стороной.

Интересно. Только два вопроса, если позволите. Какая доля компании принадлежит Королевству Саудовская Аравия напрямую и не напрямую? Каковы взгляды королевства на свободу слову в СМИ? — сказал он.

В своём твите Маск намекает, что у Саудовской Аравии есть крупная доля в Twitter, помимо той, что официально принадлежит саудовской Kingdom Holding Company, которую возглавляет бин Талал. Интерес принца к социальной сети вызван очень большой популярностью Twitter в Саудовской Аравии. При этом аналитики считают , что монархия использует платформу как инструмент для преследования и подавления оппозиционеров. В 2019 году агентство New York Times писало , что Министерство юстиции США обвинило двух бывших высокопоставленных сотрудников Twitter в шпионаже в пользу Эр-Рияда. Эти люди предоставляли саудовским властям доступ к страницам оппозиционеров, в том числе к их личным перепискам.

Местные религиозные шейхи и блогеры транслируют повестку королевской семьи через свои посты, а тот, кто этого не делает, получает запрет суда на пользование соцсетями, а зачастую и отправляется в тюрьму.

Желание бин Талала не дать Маску завладеть компанией может основываться на давней вражде принца с бывшим президентом США Дональдом Трампом, который при «власти» Маска мог бы вернуть свой заблокированный профиль. Их противостояние началось ещё в 2015 году, когда Трамп предложил ограничить въезд мусульманам в США после теракта в Сан-Бернардино, штат Калифорния. Бин Талал тогда назвал Трампа позором не только Республиканской партии, но и всей Америки. В ответ Трамп обозвал принца «дураком» и сказал, что не позволит ему контролировать американских политиков на «папины деньги». Если Маск разблокирует страницу бывшего президента США, бин Талалу, возможно, снова придётся читать едкие замечания своего интернет-соперника и думать над ответами.

Но не одни лишь представители семейства Саудов ополчились против Маска. В Сети озвучивается мнение, что взгляды миллиардера сильно противоречат либерально настроенной аудитории сервиса и, чтобы уменьшить его влияние в компании, инвестиционный дом Vanguard специально поспешил увеличить свою долю, сместив миллиардера с поста крупнейшего инвестора.

Недовольство Маска тем, что сейчас представляет собой Twitter, вызвано тем, что соцсеть самостоятельно решает, какой контент дозволен, а какой нет без каких-либо понятных стандартов. Маск же хочет предоставить одинаковые условия представителям разных политических взглядов и мнений. Предприниматель заявлял , что одним из поводов, которые изначально сподвигли его на инвестиции в социальную сеть, являлся именно статус Twitter как платформы, в которой можно свободно обмениваться мнениями. И он с сожалением отмечал, что в последнее время компания перестала выполнять свою «социальную функцию». Также Маск считает несправедливым, что в Twitter есть функция, позволяющая редактировать уже опубликованные материалы.

Пользователи Twitter тем временем решают, чью же сторону выбрать. Если одни видят в идее Маска посягательство на устои западной цивилизации, то другие рьяно его поддерживают. Существуют и те, кого не сильно-то и устраивают оба лагеря, но, видя, против кого выступает миллиардер, они всё же отдают предпочтение Маску.

Я никогда не был слишком уверен, на чьей стороне Илон Маск. Однако теперь я вижу, что против него объединяются Саудовская Аравия, Vanguard, Blackrock и левые авторитарные чокнутые. Достаточно показательно. Хорошо знать, — заявил республиканский политик Пол Митчелл.