Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал, что его мама Аймани Кадырова организовала систематические поставки гуманитарной помощи в освобождённые от националистов территории Донбасса. Он добавил, что российским военным также ежедневно поставляется помощь. Соответствующую запись глава республики опубликовал в своё Telegram-канале.

По решению моей дорогой мамы, президента РОФ Аймани Несиевны, организованы систематические поставки гуманитарной помощи по всем освобождённым от националистов территориям, — поделился Кадыров.

Он добавил, что фонд заботится о каждом, кто в рамках спецоперации оказался на территории Украины.

Организация Североатлантического договора (НАТО) создана для агрессии, заявил ранее Дмитрий Песков. Глава пресс-службы Кремля также обвинил Запад в двойных стандартах. Он отметил, что Москве и Минску всегда придётся проявлять терпение и настойчивость в донесении своей мысли западным странам. Он напомнил про недавнее выступление министра обороны России Сергея Шойгу, который доложил президенту Путину, что группировка сил НАТО значительно укрепляется на восточном фланге, то есть у западных границ России.