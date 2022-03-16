Кадыров потребовал от ВСУ прекратить похищать невинных чеченцев

Глава Чечни Рамзан Кадыров записал обращение к СБУ (Служба безопасности Украины) и ВСУ (Вооруженные силы Украины) с требованием прекратить похищения невинных Чеченцев, которые являются гражданами страны. В сообщении, опубликованном в Telegram-канале Кадырова, говорится, что Украина «увозит похищенных граждан в неизвестном направлении.

Обращаюсь к СБУ и ВСУ. Прекратите похищать и увозить в неизвестном направлении невинных чеченцев, являющихся гражданами Украины, вина которых только в их национальности. Я вас уверяю, что безнаказанным это преступление властей не останется, — написал Кадыров.

Всех причастных к этим нацистским преступлениям найдут и накажут, пообещал лидер Чечни. Это касается всех украинцев, которые причастны к похищениям или просто умалчивает о местонахождении невинных людей.

Кадыров также сообщил, что поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным, который попросил «беречь ребят». Этот разговор был анонсирован самим главой государства днём 16 марта во время совещания по мерам поддержки регионов РФ. Путин тогда передал слова благодарности военнослужащим из Чечни. Он отметил, что они выполняют свой профессиональный долг в высшей степени достойно.