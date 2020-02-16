Коммерческий лайнер Израиля вылетел из столицы Демократической республики Конго и приземлился в аэропорту Тель-Авива имени Бен Гуриона. Этот самолёт впервые легально пролетел по воздушному пространству Судана.
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Накануне командующий суданских Вооружённых сил Амер Мухаммед аль-Хасан рассказал о принципиальном согласии на полёты над территорией страны израильских коммерческих рейсов.
Ранее NEWS.ru писал, что борьба администрации президента США с политическим и военным влиянием Тегерана теперь достигла Африканского континента. Дипломатическое сближение Израиля с такими государствами, как Судан и Марокко, обострило антииранскую риторику противодействия иранскому влиянию в этих североафриканских странах.
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