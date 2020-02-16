https://static.news.ru/photo/43d8902a-50c9-11ea-a5f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ben Cawthra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Коммерческий лайнер Израиля вылетел из столицы Демократической республики Конго и приземлился в аэропорту Тель-Авива имени Бен Гуриона. Этот самолёт впервые легально пролетел по воздушному пространству Судана.

Об этом сообщает портал Tayyar.

Накануне командующий суданских Вооружённых сил Амер Мухаммед аль-Хасан рассказал о принципиальном согласии на полёты над территорией страны израильских коммерческих рейсов.

Ранее NEWS.ru писал, что борьба администрации президента США с политическим и военным влиянием Тегерана теперь достигла Африканского континента. Дипломатическое сближение Израиля с такими государствами, как Судан и Марокко, обострило антииранскую риторику противодействия иранскому влиянию в этих североафриканских странах.