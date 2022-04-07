Италия готова стать гарантом безопасности Украины

Итальянская сторона готова выступить гарантом безопасности Украины, заявил в интервью изданию Il Messaggero глава МИД Италии Луиджи Ди Майо. По его словам, Рим поддерживает переговорный процесс между Россией и Украиной и считает, что к переговорам о мирном урегулировании следует привлечь международных посредников.

Италия готова взять на себя роль гаранта, мы поддерживаем переговорный процесс, веря в роль Турции в нём. Недостаточно того, чтобы за столом [переговоров] были только две стороны, необходимо добавить других международных игроков, — сказал он.

Министр иностранных дел Италии также сообщил, что сейчас страна работает над организацией мирной конференции по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что среди гарантов безопасности для Украины хотел бы видеть ведущие страны мира — США, Великобританию, Францию, Германию, Турцию и Китай.

Некоторые страны уже выразили готовность стать гарантами безопасности для Украины — это Германия, Польша и Британия.

В начале апреля Зеленский сообщил о встрече стран — гарантов безопасности Украины. Он не назвал точные сроки её проведения, но отметил, что она точно состоится. По его словам, несколько стран уже подтвердили эту встречу, среди них — США, Великобритания, Турция, Польша, Германия, Франция и Израиль.