https://static.news.ru/photo/0f36c034-3095-11ea-8452-fa163e074e61_660.jpg Али Акбар Велаяти Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти пообещал устроить США «второй Вьетнам». Об этом он заявил, выступая на церемонии прощания с Касемом Сулеймани.

Убив Сулеймани, Соединенные Штаты совершили большую глупость, и теперь Вашингтон столкнется со «вторым Вьетнамом», — цитирует Велаяти телеканал Al-Alam.

Война во Вьетнаме началась в конце 50-х годов как гражданская. Полноценные боевые столкновения между севером и югом страны начались при поддержке СССР и Китая с одной стороны и США — с другой. Американское вмешательство продлилось с 1965 года по 1973-й. При этом армия США несла тяжёлые потери.

Велаяти также отметил, что убитый генерал был «ключевым элементом» ирано-российского альянса.

Глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Сулеймани был убит 3 января в ходе спецоперации США во время ракетного обстрела аэропорта Багдада. В Госдепартаменте заявили, что Сулеймани уничтожен по распоряжению президента Дональда Трампа с целью предотвращения атак со стороны Ирана. По данным ведомства, генерал «активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих», писал NEWS.ru.