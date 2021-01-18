Иран и Ливия лишились права голоса в ООН из-за неуплаты регулярных взносов

https://static.news.ru/photo/4e6c874e-59ba-11eb-9b87-fa163e074e61_660.jpg Антониу Гутерриш Фото: UN/XinHua/Global Look Press

Иран, Ливия, а также Конго, Сомали, ЦАР, Нигер, Южный Судан, Зимбабве, Коморос и Сант-Томе и Принсипи были лишены права голоса в Генассамблее ООН из-за неуплаты регулярных взносов в бюджет организации на протяжении последних двух лет. Об этом сообщил генсек организации Антониу Гутерриш в письме, адресованном Генассамблее.

В настоящее время десять государств-членов попадают под правило, действующее в соответствии со статьёй 19 Устава ООН, — приводит ТАСС выдержку из письма.

В статье указано, что государство — член ООН, сумма задолженности которого равняется или превышает сумму взносов, причитающихся с него за два полных предыдущих года, лишается права голоса в Генеральной Ассамблее.

Размер взносов определяется в зависимости среднего показателя ВВП страны за десятилетний период с учётом дохода на душу населения и внешнего долга. При этом ГА ООН может не лишать права голоса государство, если будет признано, что просрочка платежа произошла по независящим от него обстоятельствам.

Как сообщал NEWS.ru, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назначил Яна Кубиша спецпосланником организации по Ливии и главой миссии ООН по поддержке Ливии.