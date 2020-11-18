«Чистое безумие»: агенты российских интересов в США рискуют лишиться работы

Известные лоббистские конторы в США заявили о том, что многие ближневосточные государства и крупнейшие мировые компании меняют стратегии по продвижению своих интересов в Вашингтоне. После того как подсчёт голосов на выборах показал первенство демократа Джо Байдена, в столице резко вырос спрос на обращение к услугам тех лоббистов, которые или вплотную работали с ним, или тесно связаны с Демократической партией. Проблема лишь в том, что сам Байден обещал радикально изменить правила в этой индустрии.

О целой серии запросов со стороны Катара, Саудовской Аравии и Турции сообщил в разговоре с The New York Times представляющий интересы демократов лоббист Мэнни Ортис, который связан с партийным руководством в конгрессе. Он называет масштабы этой заинтересованности «чистым безумием». Его коллега, имя которого газета не называет, рассказал, что в последние недели прошёл целый марафон переговоров с представителями Египта, Турции и Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ). Все они находятся в панике из-за победы Байдена. Этот же собеседник издания утверждает, что на минувшей неделе с ним встретился один из турецких депутатов, который служит каналом обратной связи между Вашингтоном и Анкарой, чтобы обсудить ситуацию вокруг возможных санкций в ответ на приобретение и использование турецкой стороной российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

Ведущий лоббист демократического лагеря Хизер Подеста сообщила, что у неё образовалась очередь клиентов из сфер энергетики, обороны и информационных технологий, которые хотят подготовить почву перед скорым вступлением Байдена в должность.

На этом фоне лоббистские бюро в США начали привлекать к работе новых сотрудников, которые имеют прямые контакты с окружением Байдена или с ним самим. Так, за день до выборов президента крупная юридическая фирма Brownstein Hyatt Farber Schreck объявила о найме Марка Прайора — бывшего сенатора-демократа от Арканзаса, который работал бок о бок с Байденом. На прошлой неделе компания Capitol Counsel сообщила о слиянии с небольшой фирмой по связям с общественностью, которая принадлежит Роберту Даймонду. Он руководил избирательной кампанией кандидата от демократов в штате Нью-Йорк. В целом наблюдатели говорят, что у избранного президента достаточно связей с лоббистской средой, потому что помощники и соратники Байдена периодически переключались с работы в правительстве на индустрию влияния и наоборот. Однако радоваться профессиональным лоббистам пока что рано.

Именно Байден год назад обещал запретить иностранным правительствам нанимать сторонние конторы для продвижения своих интересов в США.

Капитолий (США) pixabay.com

Если иностранное государство хочет поделиться своими взглядами с Соединёнными Штатами или повлиять на механизм принятия решений, оно должно делать это через обычные дипломатические каналы, — говорится в одной из программных инициатив демократа.

Деятельность этой индустрии в США регулирует закон о регистрации иностранных агентов (FARA). Впрочем, несмотря на содержащееся в нём требование, чтобы все те, кто представляет интересы иностранных правительств и политиков, регистрировались в Министерстве юстиции США для мониторинга активности, приличное число лоббистских бюро долгие годы либо просто игнорировали процесс регистрации, либо умалчивали детали своей работы, либо создавали путаницу в документации. Эксперты говорят, что эффективность FARA остаётся крайне низкой: количество тех, кто был привлечён к ответственности за неисполнение этого акта, за всю его 80-летнюю историю невелико .

Предвыборный интерес Байдена к этой теме понятен. Однако остаётся под вопросом, насколько далеко он готов зайти в выполнении своего обещания: это может перевернуть всю американскую индустрию по продвижению влияния и подорвать бизнес-модель множества лоббистских контор, в том числе тех, которыми руководят бывшие сторонники избранного президента.