Индус «воскрес» через два дня после похорон

https://static.news.ru/photo/806968a2-dbc5-11ea-a5ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Abhisek Saha/Global Look Press

Житель Индии, вернувшийся домой после нескольких дней отсутствия, обнаружил, что за это время его успели признать умершим и похоронить.

Инцидент произошёл в городе Канпур (штат Уттар-Прадеш) в начале августа. Ахмад Хассан ушёл из дома после ссоры с супругой. Родственники, обеспокоенные его долгим отсутствием, обратились в полицию с заявлением о пропаже человека.

Некоторое время спустя полицейские обнаружили труп, в котором жена и братья опознали Хассана. Умершего проводили в последний путь, а два дня спустя после похорон Хассан внезапно вернулся домой. О произошедшем он узнал от сотрудников полиции, которых вызвали напуганные его появлением соседи.

Мужчина пояснил, что за время своего отсутствия подрабатывал на заводе. После получения зарплаты он принял решение вернуться.

Супруга Хассана заявила, что рада видеть его живым. По словам женщины, во время опознания тела у неё были сомнения, но братья мужа убедили её в то, что он умер.

В полиции, в свою очередь, отметили, что теперь предстоит установить личность человека, похороненного вместо Хассана. Для этого по городу развешиваются плакаты, а также устанавливается, проводилось ли ДНК-тестирование трупа, сообщает Times Now News.

Ранее NEWS.ru писал, что похожий инцидент произошёл в индийском штате Карнатака. Местная жительница попала в больницу с высокой температурой и через некоторое время впала в кому. Медикам не удалось привести её в чувство и женщину объявили умершей. Она пришла в себя во время церемонии похорон, чем шокировала родственников.