«Имеем полное право»: Джонсон об инциденте с эсминцем Defender

Британский эсминец Defender пересёк границы украинских территориальных вод в Чёрном море, а не российских. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Его слова приводит агентство Reuters.

Джонсон считает, что никакого нарушения международных прав не было. Он напомнил о том, что Великобритания не признаёт вхождение Крыма в состав России.

Это украинские воды и мы имеем полное право ими пользоваться, — отметил Джонсон.

Говоря об инциденте, премьер Великобритании заявил, что помнит времена, когда отношения с Россией были намного хуже, чем сейчас. В связи с этим неверно считать, что отношения двух стран находятся на исторически низкой отметке.

Ранее сообщалось, что 23 июня Черноморский флот и Пограничная служба ФСБ России выдворили Defender из территориальных вод России. Корабль нарушил государственную границу у мыса Фиолент. Пограничники открыли предупредительный огонь, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание, после чего корабль покинул границы РФ.

Между тем британские военные опровергли информацию о том, что в сторону корабля были произведены предупредительные выстрелы. Они исходят из того, что российские силы проводили учебные стрельбы в Чёрном море. Позднее журналист BBC Джонатан Бил заявил, что эсминец Defender намеренно зашёл в территориальные воды Крыма.