«Игра престолов»: Псаки оценила обстановку в Белом доме при Трампе

https://static.news.ru/photo/be370392-caad-11eb-8895-96000091f725_660.jpg Джен Псаки Фото: Ting Shen/Global Look Press

Обстановка в Белом доме при Дональде Трампе была схожа с сериалом «Игра престолов», заявила пресс-секретарь американского президента Джен Псаки, её слова приводит газета Hill.

Здесь (при Байдене. — NEWS.ru) не наблюдается много драматичных событий в духе «Игры престолов», из-за чего создаётся впечатление, что произошёл некий сдвиг по сравнению с последними четырьмя годами, — рассказала Псаки.

По её словам, в администрации нового главы Белого дома в первую очередь делается упор на командную работу и труд.

Ранее Трамп пожелал Джо Байдену не уснуть на встрече с российским президентом Владимиром Путиным. Кроме того, бывший президент США попросил передать российскому лидеру привет. В ходе предвыборной кампании на пост президента США Трамп неоднократно называл своего конкурента «сонным Джо». Также бывший американский лидер заявил, что Путин вместе с представителями КНР открыто насмехается над Байденом. Трамп считает, что он был более суров с Россией, якобы полностью остановил реализацию «Северного потока — 2», а нынешний глава Белого дома полностью поддерживает его прокладку.